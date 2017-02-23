إرتفاع أعداد المتاجر بالمملكة بنسبة 15 % خلال عام 1436هـ - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية 129765 رخصة محل جديدة لعام 1436هـ، موزعة على جميع مناطق السعودية، بزيادة عن العامين السابقين بلغت 19226 ألف رخصة جديدة؛ بنسبة ارتفاع 15 %.

كما أصدرت الوزارة قراراً بتجديد رخصة لـ 215587 محلاً ليصبح عدد رخص المحلات الجديدة والمجددة خلال عام واحد فقط 345352 ألف رخصة.

جاءت منطقة الرياض كأكبر منطقة في استخراج وتجديد رخص المحلات التجارية بـ 132537 رخصة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 70674، المنطقة الشرقية بـ 33125 وبعدها منطقة عسير بـ 22791 رخصة ثم باقي المناطق (المدينة المنورة بـ 20201، والقصيم بـ 18280، وتبوك بـ 6997، وحائل 13279، والحدود الشمالية 6037، وجازان 7066، ونجران 4476، والباحة 3860، والجوف 6039).

وتوزعت أنشطة هذه المحلات بين 72727 للمواد غذائية، و1740 أسواق مركزية، و76676 مؤسسات تجارية، و6322 ورشة صناعية، و9830 محلا للأثاث والديكور، و17465 لصيانة الأجهزة الكهربائية، و18.327 لصيانة السيارات، و10448 للمواد الصحية والسباكة، و22462 محلا لخدمات السيارات، و53284 للخدمات الشخصية.