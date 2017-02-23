جزائية الباحة: 18 شهرا لمحاكمة 47 متهما بجرائم غسل أموال - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أكد مصدر قضائى أن المحكمة الجزائية في منطقة الباحة خصصت ثلاثة قضاة لمحاكمة 47 متهما بجرائم غسل أموال في قضية صكوك الباحة المشبوهة التي بلغت عوائدها أكثر من 130 مليون ريال.

وقال المصدر أن من بين المتهمين وكلاء بيع وشراء وإفراغ وشهود ومزكون وسماسرة عقار مضيفة أن المحكمة حددت 18 شهرا للقضية التي بدأت أولى محاكماتها منذ أيام، وينظر ثلاثة قضاة القضية باعتبارها «جنائية مشتركة» شأنها شأن قضايا القصاص والإفساد العام، بمعدل جلسة واحدة كل شهرين، إذ تتم محاكمة كل خمسة متهمين على حدة في جلسة.

وأكد المصدر أن الجهات الرقابية استكملت التحقيق في كامل ملف القضية وأعدت اللوائح الخاصة بالاتهام ضد المتهمين وتصل عقوبة كل من يدان بجريمة غسل الأموال إلى السجن خمسة أعوام في الحد الأدنى ولا تزيد على 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.