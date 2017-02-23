فيديو مؤثر..مسن يصرّ على عبور سيل جارف لإنقاذ أبنائه المحتجزين - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

وثق مقطع فيديو يظهر رجلاً مسناً وهو يقف على حافة سيل جارف، ويريد عبور السيل؛ لإنقاذ أبنائه الذين احتجزهم السيل، إلا أن أشخاصاً آخرين منعوه من ذلك.

وأبان الفيديو المتداول على موقع “تويتر”، الذي ذكر متداولوه أنه صوّر منذ يومين في قرية منصبة بمنطقة عسير، المسن وهو يمسك بعصاه وينادي على أبنائه في الجهة الأخرى بأن يبتعدوا عن السيل.

وحاول عدد من الأشخاص الذين يقفون بجواره التخفيف عنه، طلب منهم تركه ليعبر السيل قائلاً: “خلوني أقطع عليهم” إلا أنهم منعوه وقاموا بتهدئته وإقناعه بعدم المجازفة بحياته.