فيديو مؤثر..مسن يصرّ على عبور سيل جارف لإنقاذ أبنائه المحتجزين - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو مؤثر..مسن يصرّ على عبور سيل جارف لإنقاذ أبنائه المحتجزين
وثق مقطع فيديو يظهر رجلاً مسناً وهو يقف على حافة سيل جارف، ويريد عبور السيل؛ لإنقاذ أبنائه الذين احتجزهم السيل، إلا أن أشخاصاً آخرين منعوه من ذلك.
وأبان الفيديو المتداول على موقع “تويتر”، الذي ذكر متداولوه أنه صوّر منذ يومين في قرية منصبة بمنطقة عسير، المسن وهو يمسك بعصاه وينادي على أبنائه في الجهة الأخرى بأن يبتعدوا عن السيل.
وحاول عدد من الأشخاص الذين يقفون بجواره التخفيف عنه، طلب منهم تركه ليعبر السيل قائلاً: “خلوني أقطع عليهم” إلا أنهم منعوه وقاموا بتهدئته وإقناعه بعدم المجازفة بحياته.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
لاتقولي ولا أقولك…
الأب مامثله فالكووووون…
الله يرحمك يبوي ويجعل مثوااااك في جناااات
النعيم…
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم امين ياصبي بللقرن يرحم ابوك ويغفرله ويجمعكم معه في جناته العليا ..ويرحم ابوي ويغفر له ويجمعنا معه يارب ..وموتى المسلمين جميع ..فقد الابو كسرة ظهر والله ..الحمد لله على كل حال ..
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
أي والله…
ليتني عن موتتة الغالي فديته..
ليت عمري كمل أيامة وزاد👥
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
آه فديتك لبي قلبي
عليك الله الله بر الوالدين
والله الأب والأم جنتك ونارك
ابوك لو يطعمك الحنظل حبه قبل ادينه وراسه
والله لن توفيه حقة
الأم آه دنيا بحالها
كلهم الاثنين والله العظيم لن يعوضا
امي ماتت رحمها الله كل ما اتذكرها
تضيق بي الدنيا بما رحبت
تسود في وجهي لا زوجه ولا اولاد مثل الأم
أبوي آه جعلني ما فقد وجودك وأنا حي
يا بعد قلبي
الدعاء لهم في الصلاة
تجد البر في اولادك
وكما تدين تدان
امير انا بطبعي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
اه ياقلبي
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 3 شهور
رحمة الله عليها ياصمت الوطن ..ويرحم موتانا وموتى المسلمين ..كلامك كله والله صح لسانك ..
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
جزاك الله خير
يالشهراني
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجازي كل شايب بالإحسان
لـه مبسمٍ ضاحـك ولـه نفس فـذه
البيـت لامنه فقـدحـس شـيبان
ما عـاديبقــ لـه حلاوه ولـذه👍 الله يعطيه العافيه ويخليه لأهل بيته ويرحم والدي وجميع موتى المسلمين