 فيديو مؤثر..مسن يصرّ على عبور سيل جارف لإنقاذ أبنائه المحتجزين - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 27

    مايو

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فيديو مؤثر..مسن يصرّ على عبور سيل جارف لإنقاذ أبنائه المحتجزين

فيديو مؤثر..مسن يصرّ على عبور سيل جارف لإنقاذ أبنائه المحتجزين
محمد طحيطح(صدى):

وثق مقطع فيديو يظهر رجلاً مسناً وهو يقف على حافة سيل جارف، ويريد عبور السيل؛ لإنقاذ أبنائه الذين احتجزهم السيل، إلا أن أشخاصاً آخرين منعوه من ذلك.

وأبان الفيديو المتداول على موقع “تويتر”، الذي ذكر متداولوه أنه صوّر منذ يومين في قرية منصبة بمنطقة عسير، المسن وهو يمسك بعصاه وينادي على أبنائه في الجهة الأخرى بأن يبتعدوا عن السيل.

وحاول عدد من الأشخاص الذين يقفون بجواره التخفيف عنه، طلب منهم تركه ليعبر السيل قائلاً: “خلوني أقطع عليهم” إلا أنهم منعوه وقاموا بتهدئته وإقناعه بعدم المجازفة بحياته.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور

لاتقولي ولا أقولك…
الأب مامثله فالكووووون…
الله يرحمك يبوي ويجعل مثوااااك في جناااات
النعيم…

[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 3 شهور

اللهم امين ياصبي بللقرن يرحم ابوك ويغفرله ويجمعكم معه في جناته العليا ..ويرحم ابوي ويغفر له ويجمعنا معه يارب ..وموتى المسلمين جميع ..فقد الابو كسرة ظهر والله ..الحمد لله على كل حال ..

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور

استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور

آه فديتك لبي قلبي
عليك الله الله بر الوالدين
والله الأب والأم جنتك ونارك
ابوك لو يطعمك الحنظل حبه قبل ادينه وراسه
والله لن توفيه حقة
الأم آه دنيا بحالها
كلهم الاثنين والله العظيم لن يعوضا
امي ماتت رحمها الله كل ما اتذكرها
تضيق بي الدنيا بما رحبت
تسود في وجهي لا زوجه ولا اولاد مثل الأم
أبوي آه جعلني ما فقد وجودك وأنا حي
يا بعد قلبي
الدعاء لهم في الصلاة
تجد البر في اولادك
وكما تدين تدان

[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 3 شهور

رحمة الله عليها ياصمت الوطن ..ويرحم موتانا وموتى المسلمين ..كلامك كله والله صح لسانك ..

[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور

جزاك الله خير
يالشهراني

[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 3 شهور

‏الله يجازي كل شايب بالإحسان
لـه مبسمٍ ضاحـك ولـه نفس فـذه
البيـت لامنه فقـدحـس شـيبان
ما عـاديبقــ لـه حلاوه ولـذه👍 الله يعطيه العافيه ويخليه لأهل بيته ويرحم والدي وجميع موتى المسلمين