بالفيديو:من أمام قبر والديه..شاب يوجه رسالة باكيا لكل عاق - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو:من أمام قبر والديه..شاب يوجه رسالة باكيا لكل عاق
تناقل مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو مؤثر لشاب يجلس بجوار قبر والدته، ويشير إلى موقع قبر والده ويتحدث وهو يبكي عن حزنه لفراقهما، مناشداً كل الشباب ضرورة بر والديهم لأنهما بمثابة مفتاح الجنة.
وظهر الشاب خلال الفيديو وهو يجلس بجوار قبر أمه؛ حيث قال إنه يشعر بالألم لفراقها ويتمنى لو كان يتحدث إليها ويحكي لها بما في داخله، مشيراً إلى أنه يتمنى لو كان يستطيع أن يخرجها مرة أخرى ليبرّها وتكون سبباً في دخوله الجنة.
وطالب الشاب الذي لم يكشف عن هويته، كل شخص والداه على قيد الحياة أن يبرّهما ويحسن إليهما، ولا يغضبهما فهم في نعمة أخذت من غيرهم، وبإمكان والديه أن يكونا سبباً في دخوله الجنة إذا رضيا عنه.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة الا بالله العظيم…
يخي كلنا نحب آبائنا وأمهاتنا ونفتقدهم…
وندعو لهم…
بس ماتوصل للنياح والعويل على القبور…
في ألف طريقة وطريقة.تقدم فيها النصيحة
أنا من رأيي الشخصي أنك زي الي يعترض على أمر الله
وليش أمي ماتت وليتني أقدر أطلعها من القبر وأرجع أبر فيها
ياأخي قول الحمد لله
وترى الرجل لوعاته ماهي تطرى..
النبي عليةالصلاةوالسلام أذن له بزيارة قبر أمه
وذرفت عيونه بالدمع..
لكن ماصاح ولا ناح…
أنا مافكيت المقطع ولابفتحة
Ahmed[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف البعض منا يفرط في حق والدية ارضاء لزوجته فيخرج من بيتهما ويستقل عنهما في بيت هو وزوجته طبعا بناء على امر الزوجة المصون , فينساهما تماما فبعد ان كان يراهما يوميا ويقوم على حوائجهما لايراهما الا من العيد الى العيد فهو مشغول مع المدام الى ان يأتيه خبر وفاة احدهما او كلاهما ثم يأتى نادما وباكيا وهائما على وجهه على تفريطه في حقهما حيث لاينفع الندم … فاعتبروا يا اولي الالباب قبل فوات الاوان ولا تمشوا وراء طلبات حريمكم فالحرمة بدالها الف حرمه اما الام فليس لها بديل !
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم موتانا وموتى المسلمين يارب.
نصيحة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
نصيحة أخوية ,,,
( اعرف مكانك من صلاتك )
,,,,,,,,,, اعرف مكانك بالدنيا والأخرة من صلاتك لربك ,
1- مكانك بالدنيا من راحة وتوفيق ورزق وطمأنينة .
2- مكانك بالأخرة في جنات عرضها السماوات والأرض .