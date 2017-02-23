بالفيديو...منع الاستقدام وغرامة مالية عقوبة تنتظر معنف خادمته بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو…منع الاستقدام وغرامة مالية عقوبة تنتظر معنف خادمته بنجران
تحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل،عن العقوبة المنتظر توقيعها على المواطن الذي عنف خادمته المنزلية بمنطقة جازان، والتي أظهر مقطع فيديو الإصابات التي تعرضت لها جراء تعنيف كفيلها.
واوضح أبا الخيل في تغريدة له على موقع “تويتر”: “إذا ثبت على صاحب العمل الاعتداء على العاملة المنزلية، فإنه ووفقاً للائحة عمال الخدمة المنزلية، يتم منعه من الاستقدام وغرامة مالية”.
وتابع في تغريدة أخرى أن ذلك سيتم دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى التي تطبق بحق المعتدي، باعتبارها من الجرائم الجنائية التي يترتب عليها الحق العام والخاص.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
منعه من الأستقدام وغرامة مالية؟؟؟
صدقني ياأبا الخيل كل هذا مايرجع ذرة من الكرامة المجروحة
فما بالك بالضرب والكدمات في هالضعيفة..
لازم يكون في عقوبات أقوى…
الأستقدام بيستقدم بأسم زوجتة ولا ولده ولا حتى أخوة أو صديقة
والغرامة يمكن الرجال مبسوط وغرامتكم هذي مهي ولا عشى ليلة عنده..
أتقوا الله فالمسكينات هذيلن…
وخذ لها حقها بما يرضيها…
رسول اللهوعليةالصلاةوالسلام خلع أزاره للأعرابي وقال أضربني كما ضربتك
وهو نبي الأمة…
ماقال منع وغرامة…
أسجنوه الين مايخيس…
الراقي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 3 شهور
حدد نجران او جازان
واله ضرب ماله مبرر الا اذا هالشغاله تمادت الى شي
والله شفنا شغالات ودك تسحبها في الشارع
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
مسكينة شكلها يكسر الخاطر….ومابكت الا من غبن وقهر….يمكن أنها عند الله
أفضل من هالمخيس…
الي عذبها
لكن نصيحة مقيولة لكل ظالم
أذا دعتك قدرتك على ظلم الناس…فلا تنسى قدرةالله
عليك…
الحسام[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
فقط ؟؟؟؟ منع من استقدام و غرامة مالية؟
حسبي الله و كفى.
فاضل[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله … وبعدين يجيك واحد مطفي يقول ليه الاجانب يكرهونا ويحقدوا علينا….ضرب الخادمات واساءة معاملة الاجانب وغير السعوديين عموما يولد كراهية وحقد .. وهذا يتضح عندما نزور بلدانهم ..عندما يستهدفون السعودي لاستغلاله ماديا واساءة معاملته من باب الانتقام.. والمشكلة انه هذا الكره والحقد يتوارثه ابناءهم واقاربهم.. ما اقدر اتخيل ويش راح يكون احساس هذه لو شافوا هذا المقطع ؟؟
جاسم[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
للتوضيح في نجران وليس جيزان
qlq[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 شهور
لازال المنزل السعودي
يعاني من خلل السائق والخادمة
بزوال الاثنين سيعود للمنزل روحانيتة
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
وقف نبينا نبي الرحمة
والأنسانية جمعاء
لجنازة
فقال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
انها ليهودي يا رسول الله؟؟
قال اوليست نفسا
هذا هو نبينا نبي الرحمة وهذة اخلاق ديننا
ديننا ليس اخلاق ثياب مرقعة وليس دين تغنج
وشعارآت برآقة ديننا تطبيق ع ارض الواقع
الأنسانيه حنا اهلها دون مزايدات ع عقيدتنا ومبادئنا
مهما شوه هذا الأرعن وامثاله من عديمي الأنسانيه والشفقة والأحاسيس والمشاعر
مهما يكن انسانيتنا قوله تعالى
: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُون}
هذه هي اخلاقنا وقيمنا
دخلت امرأة النار في هرة
لاهي اطعمتها وسقتها
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض
قال رسول الانسانية جمعاء هي في النار
ورجل لقي كلب يلهث من شدة العطش فسقاة فدخل الجنة
الذي يقلقني وبشدة هو ان يرتد الكثير والكثير خاصة حديثي عهد بالأسلام ان يرتدون بسبب تصرفات
بعض عديمي الأنسا نية والأخلاق والرحمة والتعايش والتسامح مع البشرية جمعاء
ان هذه المسكينة وامثالها يأتين من بلدانهن وقد تم اخبارهن انهن ذاهبات الى بلاد احفاد الصحابة؟؟؟
ولكن بعون الله لن يثنينا هذا الأرعن ومثاله من ان تسموا بنا أخلاقنا والمبادئ والمثل والقيم دون تغنج او ادعاء المثل مصممون كل التصميم بقدرة ا لله وقوته أن نعيش ع فكر التسامح
والتعايش مع جميع الأديان والمحل والملل
الدين المعاملة
ومتى استعبدت الناس
وقد ولدتهم امهاتهم أحرار
محمد الرويلي[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 3 شهور
لو وش ماسوت ماتضربها عيب تمد يدك عليها وتسوي فيها كذا وهي مغتربه عن عيالها واهلها خافو الله في الخدم والعماله اللي مغلوب على امرها الله امرنا بالرحمه واللين قسم بالله لو وش ماسوت ماضربها كذا
وفوق انك ضربتها الحين تنسجن وتدفع فلوس وتتبهذل
هذا اذا مسويه شي رح ودها الشرطة وخلاص يتعاملون معها ماتسوي فيها كذا
& فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2225 ] نشر منذ 3 شهور
الخبر مزعج
7ussain .H[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
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عقيل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله وان لله وانا اليه راجعون و حسبي الله و نعم الوكيل
في النهاية في جنه و في نار
الظالم الله ما يحبه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة إلا بالله.
الله يكفينا شر أنفسنا والشيطان.
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 3 شهور
للأسف الشديد أن الذي شرع هذه العقوبه لا يليق به هذا المنصب ,
يجب سجن الكفيل و مشرع هذه العقوبه .