بالفيديو...منع الاستقدام وغرامة مالية عقوبة تنتظر معنف خادمته بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل،عن العقوبة المنتظر توقيعها على المواطن الذي عنف خادمته المنزلية بمنطقة جازان، والتي أظهر مقطع فيديو الإصابات التي تعرضت لها جراء تعنيف كفيلها.

واوضح أبا الخيل في تغريدة له على موقع “تويتر”: “إذا ثبت على صاحب العمل الاعتداء على العاملة المنزلية، فإنه ووفقاً للائحة عمال الخدمة المنزلية، يتم منعه من الاستقدام وغرامة مالية”.

وتابع في تغريدة أخرى أن ذلك سيتم دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى التي تطبق بحق المعتدي، باعتبارها من الجرائم الجنائية التي يترتب عليها الحق العام والخاص.