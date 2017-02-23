صحفي إسرائيلي يرافق ميليشيات الحشد الشيعي بالموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

فضحت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، وجود مراسل تابع لها خلال مرافقته للقوات الخاصة بالجيش العراقي في معركة الموصلّ.

واكدت المعلومات، أن المراسل الإسرائيلي، إيتاي آنجل، يرافق ميليشيات الحشد الشيعي، المشاركة في عمليات تطهير المدينة العراقية.

وأذاعت القناة الثانية الإسرائيلية الحلقة الأولى، لمراسلها، آنجل، ضمن برنامج التحقيقات الخارجية “عوفاده”، حيث صور المراسل عدة حلقات ستبثّها القناة تباعًا، بعدما انتهت الحلقة بخروج “آنجل” مع قوات خاصة للبحث عن خلية لداعش، في منطقة قد تكون مزروعة فيها ألغام.

فيما لم توضح المعلومات كيفية دخول وخروج الصحفي الإسرائيلي للعراق، ومن ساعده في ذلك، لكن وضح من خلال الفيديوهات المصورة التى بثتها القناة، أن يعمل بكل أريحية في العراق، لاسيما ضواحي الموصل.