بعد تأجيل عامين ..مدينة أمريكية تسمح ببناء مسجد - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قرر مجلس مدينة ستيرلنغ هايتس في شرق ولاية ميشيغان الأمريكيةالموافقة على اقتراح معطَل لبناء مسجد في تحرك ضروري لتسوية دعاوى قضائية رفعها سكان مسلمون ووزارة العدل الأمريكية تتهم المدينة بالتمييز.

قام المجلس بالتصويت في وقت متأخر أمس الثلاثاء في أعقاب اجتماع صاخب علت فيه أصوات المعارضين، وقال رئيس البلدية مايك تيلور اليوم الأربعاء إن أحد المعارضين لبناء المسجد اتهم أعضاء المجلس بالعمل مع “ إرهابيين ”.

وحاول معارضو بناء المسجد في ميشيغان ومناطق أخرى للحصول على مساعدة وزير العدل جيف سيشنز والرئيس دونالد ترامب الذي لعب في حملته الانتخابية العام الماضي على المخاوف من متشددي تنظيم داعش ودعا لفرض حظر على دخول المسلمين الولايات المتحدة.

فيما قلق محامو الحريات الدينية من أن يغير ترامب مواقف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي تحمي حقوق المسلمين، لكن وزارة العدل أصدرت بياناً اليوم الأربعاء تشيد فيه بالموافقة على بناء المسجد.

واوضح توم ويلر القائم بأعمال مساعد وزير العدل والذي عينه ترامب للإشراف على إدارة الحقوق المدنية “القانون الاتحادي يحمي حق أصحاب العقائد في بناء دور عبادة من دون تمييز أو أعباء غير ضرورية على ممارساتهم الدينية”.

وفي عهد الرئيسين أوباما وجورج بوش الإبن أقام محامو وزارة العدل دعاوى قضائية ضد عدد من المدن والبلدات التي ترفض طلبات بناء مساجد قائلين إن المسؤولين يمارسون التمييز بحق المسلمين.

يذكر ان مركز الجالية الإسلامية الأمريكية وهو منظمة لا تهدف للربح في ميشيغان تقدم بطلب في 2015 لبناء ثالث مسجد في ستيرلنج هايتس وهي مدينة يسكنها نحو 132 ألف شخص وتقع على بعد نحو 37 كيلومتراً شمالي ديترويت