زوجة تخلع زوجها بسبب ضعفه الجنسي.. وأخرى تستنقص من زوجها في الليلة الأولى فيطلقها - صحيفة صدى الالكترونية

زوجة تخلع زوجها بسبب ضعفه الجنسي.. وأخرى تستنقص من زوجها في الليلة الأولى فيطلقها
اوضحت وزارة العدل أن إحصائية حالات الخلع والطلاق في المملكة، وصلت خلال العام الماضي لأكثر من 47 ألف حالة، فيما بلغت دعاوى الخلع أكثر من ألفين، وقد تعددت أسباب الخلع ما بين عدم التوافق بين الزوجين، أو انتقاص أحدهما للآخر والتقليل منه، حيث استعرضت قصص الطلاق والخلع الغريبة التي استقبلتها محاكم المملكة.
قال مواطن يدعى سلمان : “تزوجت وسافرت مع زوجتي إلى إحدى الدول الأوروبية لتمضية شهر العسل، ولكنني عدت بعد يومين تماما إلى الوطن وأنا أنوي الطلاق، إذ في غرفة الفندق كانت تتركني وتذهب لغرفة أخرى للتحدث بالهاتف، فسمعتها تتحدث إلى أحدهم بتفاصيل علاقتنا، فلم أتمالك قواي وطلبت منها على الفور ترتيب حقائب السفر بعد أن عرفت من جوالها مع من كانت تتحدث، ورؤيتي للرسائل التي كانت تأتي فيها بسيرتي لصديقاتها وأهلها بصورة مخزية وساخرة”.
وسردت مواطنة قصة انفصالها عن زوجها بعد أقل من شهرين، بعد أن سألته عن أسباب نفوره والسهر يومياً برفقة أصدقائه فلم يجبها تاركاً إياها، فقررت الذهاب لمنزل أهلها؛ لتتفاجأ بصك طلاقها بعثه برفقة الشاحنة التي تقل جميع ملابسها ومقتنياتها، مرجعاً السبب إلى أن الحياة الزوجية قيدته، وواصفاً إياها بأنها سمجة ودمها ثقيل.
وكشفت فتاة أخرى عن قصة خلعها قائلة: “تزوجت في ظرف 3 أشهر من تقدم زوجي لخطبتي، بناء على طلبه، ولم أتمكن من التعرف عليه، وبعد الزواج تفاجأت بصده وجفاف أسلوبه معي في أول يوم من زواجنا، حتى إنه كان يؤجل زيارتي لأهلي؛ حتى لا أخبرهم بأنني ما زلت بكراً وأنه لم يقترب مني أو يتحدث معي، وبعد مضي شهر وبضعة أسابيع من الزواج وافق، بعد إلحاحي عليه برغبتي في زيارة أهلي والبقاء لبضعة أيام، بعدها طلب مني العودة للمنزل فطلبت السماح لي بالبقاء أكثر، إلا أنه رفض وبدأ في إثارة المشكلات”.
وتابعت : “عندها أخبرت والدتي بالوضع، وظل يرفض المجيء إلى منزلنا للتحدث مع والدي وبعد مرور أربعة أشهر تقدمت للمحكمة لطلب الطلاق منه، لأتعرض إلى أمور لم تكن في الحسبان من الكشف الطبي للتأكد من صحة ادعائي بأنني ما زلت بكراً، خصوصا أنه ذكر أمام القاضي بأنني أتمنع عنه ، ويأتي قرار المحكمة بإحالة القضية للجنة الإصلاح أو اللجوء للخلع إن أصررت على طلب الطلاق وإرجاع المهر والذهب، برغم أنه ثبت طبياً صحة ادعائي، وأن زوجي يعاني من الضعف الجنسي القابل للعلاج”.
وروت فتاة أنها انفصلت عن زوجها في أيامها الأولى من الزواج بسبب اكتشافها تعاطيه للمخدرات، مشيرة إلى أن المخدرات جعلت منه مريضا نفسيا في تعامله معها، فيما كشفت أخرى أن سبب طلاقها من ابن خالتها إحساسه بالنقص تجاهها، ما تسبب في تغيره من ناحيتها وفوجئت بسوء معاملته لها وجرحه لها بالكلمات القاسية والبذيئة وتعامله معها بطريقة مهينة، ما اضطرها إلى الانفصال عنه.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
والله شوفوا….
البنت تزوجت تبي تستمتع بحياتها…وتبي تسمن
وتبي تحمل وتولد وتكون أم…
أما لا أوقفت على الأكل والشرب والنوم
فهاالشي بتلقاه في بيت أبوها….بالنسبة للحياة الزوجية أسمها قفص لكن قفص من ذهب…
والزوجة الي تعلم بأسرار حياتها الخاصة هذي مهي بكفو
أنها تكون حليلة لي أو أم لعيالي.
وين يودي الرجال وجهه لاصارت سيرته على كل لسان…
أما بالنسبة للي تشتكي من زوجها أنه ماعرف يتصرف ليلة الدخلة
فكثير من الأزواج خاصة الفهمانين…
مايحب يقصف المواقع من أول ليلة
ويداريها مداراه…يومين ثلاثة
الين مايقص الشريط…
أما اذا أستمر عزوف الرجل فهذا أكيد يحتاج لعلاج
ولازم توقفي معاه مو تفضحين فيه..
أصلآ ماعرفنا لكم
أن فك الزوج وقص الشريط
قلتن متوحش وّّ…
وأن جلس يداريها قالت هذا مو بكفو يعرس بي..
حتى فالجماع أن لقت زوج مشتاق توه معرس ودمه حار ويبيه كل شوي…
قالت ياربي طفشني هذا كل شوي يبي…وأن قنن الجماع معها ازعلت وقالت أكيد مستغني وعنده وحده ثانية….
أرسوا على بر….لوسمحتوا😠
حمدالحمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
انا ابي اتزوج الي تطلقت من زوجها بسبب ضعفه الجنسي ، ولابتندم يوم انها طلبت الطلاق
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
بعضهن مثل السلسلة
أن شلتها صاحت وأن حطيتها صاحت….
أن كثرت قالت وش ذا….معندك أصحاب معندك ناس تسير عليهم تروح
يخي طفشتني كل شوي…
وأن أبعدت عنها شوي وصرت من فترة لفترة.قالت هذا ما منه خير…
😂😂😂😂😂😂😂
توي قبل أشوي أكلم قريبة لي…
تقولي الزواج والدخان
كلهم مضرين بالصحة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
كل ذَا القصص سببها الأبتعاد عن الدين وعدم المحافظة على الصلاة والأذكار وقراءة القران
الله المستعان
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة إلا بالله .
اللهم إرحمنا برحمتك .
واستر علينا بِسَترِك يا ارحم الراحمين .
السعودي[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 3 شهور
اظفر بذات الدين تربت يداك
سلمان.[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
اغلب من تطلب الخلع من زوجها لامور جنسية
عندها علاقات سابقة وتقارن بينهم
وبعضعن علاقتها من قبل الزواج مثل اللي بالخبر اعلاه تشرح لحبيب القلب تفاصيل زوجها
وللأسف بعض المحاكم متساهلةبالخلع وبدون اسباب قوية
اخيرآ.اتمنى من القضاء انه اي امراءةتطلب الخلع بدون سبب المفروض ترجع كل هلله خسرها الزوج بسببها عشان يتزوج الاحلى منها
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
حتى صاحبة الدين ياسعودي.تبي زوج سنع..
المراءة مراءة…🤗🤗🤗
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
غن الجفاء وش عاد باقي غنه…
غنيت وصلك مير ماغنى …لي..
حبك ماهو مفتاح باب الجنه…
لاغاب غالي جاء بداله غالي…
ياكثر من غيرك ضحك لي سنه
لا لد له شعري ولا موالي…
يوم أن قلبي تاق لك يوم أنه…
ضيع معاك الأولي و التالي..
من كثر حبك مانشدتك عنه
سلمت لك قلبي وأنا ماأبالي..
شافنك عيوني ولا شافنه..
يعني على ماقيل ماني خالي…
جتك المشاعر كلها مستنه..
والحقت مع بشت الغلا وعقالي.
لا أحتر ساقي من لهيبن كنه
لاصار صدرك ماهو بمقيالي..
لاتلوم قلبي يامخيب ظنه..
لاماتعز النفس وش يبقى لي…
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
الله الله ياخوي سعد صَح إلسانك .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 3 شهور
من المخجل والله تكون ها الأمورمن طلبات الخلع؟ لكن الله لا يبلانا
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسعدك ياالجرناس..
قصايدي الشخصية أخاف أنزلها ويسرقونها
مثل أبوفول بريالين والخبز بريال
زين ماجاب قراطيس زيت الزيتون أبونص ريال
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو مشاري[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
الجيل هذا ماهو حق زواج ولا عندهم صبر .بعض اسباب طلاقهم أمور تافه الي يقول حساسه والسهر ومدري ايش .شكلهم يبغون راتب الضمان الاجتماعي
ابو مشاري[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
حمد الحمد ترا مادح نفسه كذاب خليك من الهياط
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
والله م الومها !! ليه الوحدهه منننا تتزوج !؟
الجنس فطره وغريزة 🌚😊
ووالوحده تبغى الحلال حتى تعف نفسهاا من الحرام 🌚😊
والا كل شي موفر لنا ببيؤت اهاليناا 😊
الله يرزقنااا الحلال 😊🌷
jamalco[ عدد التعليقات: 5339 ] نشر منذ 3 شهور
قطعو الأقارب عقارب وقطعت سيرتهم يتمسكنو لحدما يتمكنو وبعدها عينك ما تشوف النور طمعا في المهر قطعو وقطعت سيرتهم عنهم البعد غنيمه فأظفر بذات الدين تربة يداك
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10578 ] نشر منذ 3 شهور
من حق الزوجان الافتراق اذا لم يحدث توافق بينهم روحيا ونفسيا
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
علي[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 3 شهور
يعلم الله لو إني في عقلي الآن إنه ما يقوم في شهر العسل ، يالربع من كثر الخسائر والديون لين يتزوج الواحد ويجيبها من بيت أهلها كيف يقوم حقه ؟ لا وبعض الحريم تحس إنها بعد هذا كله مقلب وأكلته وما تستاهل كل هالخساير .
ولكن ستر بك مشى الحال وجو العيال ورزقنا ربي من فضله وتغيرت الدنيا والحمد لله لذلك يا بنات الصبر على الرجال وترى الأيام الأولى ليست مقياس أبداً والله إني في بداية حياتي ما أصدق إنها تبي تروح لأهلها أبي اطلع لحالي واشوف ربعي واوسع صدري مليت من البيت إثنين في وجيه بعض 24 ساعة والآن تبي تروح لأهلها وتنام عندهم يوم أو يومين والله ما أوافق تروح وتنام لازم يرجعون في الليل والبيت ما يسوى شيء بدونها هي وعيالها والله ما أقدر أنام وهم مو عندي .
السعودي[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 3 شهور
اخي علي الله يوفقك
كأنك تجاوزتبعض الخطوط الحمراء الله يحفظك
السعودي[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 3 شهور
اخ سلمان
كلمة اغلب حط تحتها مليون خط
كأنها مبالغه وفيها قذف
السعودي[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 3 شهور
يا حبيبنا يالقرني
انا اتكلم عن الشاطحات اللي تقلل من قيمة زوجها وهذا بسبب عدم معرفتها بحقوق الزوج
والا من البديهي ان الزوج والزوجه يكونون سنعين والا ما تستقيم امور الحياة الزوجيه
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 3 شهور
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المعنااا[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 3 شهور
كثرة الضحك
نقص بالعقل
والان النساء والرجال عقولهم ناقصه إلا ما رحم ربي
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور
.. وحده وراء الثانيه
علي[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 3 شهور
السعودي : صدقت وآسف الله الله يسعدك ، المعذرة والسموحة .
السعودي[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 3 شهور
اخ علي الله يسعدك دنيا واخره ياحبيبنا
ناقد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
الحياة الزوجيه اسرار وان فقدت الاسرار فانها صارت مجله اخبار
ناقد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
هاللي طالبه الخلع بسبب الضعف الجنسي “” وش تحس به ؟؟؟
وشهي قايله لاهلها ؟؟ بتقول لهم ان زوجها ما يجامعها بشكل جيد ؟؟
عجيب والله !!!!
ترى كثيييييييير من الرجال متحملين البرود الجنسي اللي بالمرأه وساكتين ماقالوا شي ،
ولو كل رجال طالب ان تكون المرأه مثله بالجنس لطلق نصف المجتمع نسائهم 😩😩
بعدين الضعف الجنسي له علاج ومتوفر في كل مكان ، وبإمكان المرأة ان تجعل زوجها
فحل الفحول بحركاتها وقت الجماع
لكن بسرعه كذا تطلب الطلاق فهذا كارثه
dddaaaa[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3419 ] نشر منذ 3 شهور
الزواج ميثاق غليظ والزمن تغير والشباب والبنات تغيروا أصبحوا كل طرف يدور عن حاجته الخاصة بالزواج وصار كل واحد يصيد عيوب الثاني وتبدأ معارك بينهم الطلاق والخلع شرع الله وهو حق للطرفين الطلاق يطلقها من نفسه بدون ما يطلب منها اي ريال لانه هو بادر بالطلاق لأسباب هو مقتنع فيها اما الخلع فهو حق شرعي للمرأة والقاضي ما يحكم لها بالخلع الا لوجود العيوب الشرعية بالزوج مثل الضعف الجنسي وغيره واللي عنده مشاكل جنسية لا يعنظز ويقول انا رجال ما فيني شيء تعالج قبل لا تتزوج وتبلي بنت الناس فيك خاصة اذا ما حملت البنت الناس بتخلي العيب فيها هي وتلومها والله من كثر المحرمات اللي يمارسونها الشباب هالأيام منتشر الضعف الجنسي وانا مع الطلاق من الشهور الاولى اذا طلعت بلاوي بين الطرفين افضل من انهم يجيبون عيال ويصيرون ضحية
غرام[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 شهور
مسكين صارت فضيحته بجلاجل ،،
ماعاد ولا بنت بتتزوجه هذا اللي يقولون عنه شين وقوي عين ،،
ليه مايكلمها ويدلعها ويغدق عليها بالدلال والمال منشان تستر عليه لين يتعالج ،،
بس بصراااااحه هو غبي جداااا ،، أنا لو بموقفه طلقت قبل تفضح في بالمحاكم وقدام خلق الله ،،
الواقع[ عدد التعليقات: 4262 ] نشر منذ 3 شهور
رفقا بالقوارير لكن هذا صارت مكينة تقظي عليك هناك أشياء في الحياة مثل الصلاة والطهارة والعمل والاكل والنوم والرحلات والجلوس مع الرجال والمرأة مع النساء والزيارات العائلية ليس كل اليوم جماع هذا صار قرف مو زواج وراحة بال
محمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
الله الله ويش ذا التعاطف
وارحمنا يا حمد الحمد ارحمممممنا
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
راحوا الطيبين
نوف التميمي[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 3 شهور
فصعونات بنات شوارع
ام يزن[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 3 شهور
اجزم ان أكثرهن على علاقه قبل الزواج استغفر الله يا رب بنات هالزمن 😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
.. لاتستشرفين وتسؤين رؤحك طالعه منها ياللي من جيل
الطيبين انتي 😂😂😁🌚 اجل تجزمين !!!
كم انتي……. عالجميع بدون علم ي الجاهله
..
Faisalp0[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 3 شهور
اكثر اللي تشوفيهم ياام يزن مايجوا
١٪ من البنات اللي مستترات بالبيوت
في بنات محتشمات والله لو طلعوا وخالطوا المتبرجات لضاعوا بينهم والعلاقة قبل الزواج ابتلاء لكل شخص والشي هذا مايضحك الا انا انتقص تفكيرك العقيم احد يضحك من كذا أمور الله يهدي بنات المسلمين بس..
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
ليه تمسحون كلمة …… ؟؟ اكلتو نص الكلام الله يهب لكم …… 😢😆😁
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
كان مسحتوه كله احسسسن مرا تعبتو انفسكم !!!
إسلام[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 شهور
أوجه تعليقي للجهله إللي قذفوا إمرأة محصنة ليس لذنب سوى أنها طلبت حقها الشرعي وهو الجنس الله من فوق 7سماوات أعطاها هذا الحق مين أنت وهي عشان تتهموها بقلة الحيا والزنا على أساس ملائكه مالكم شهوه الله لا يورينا أشكالكم في ديك اللحظات
عموماً أنا أدعو كل زوجه زوجها يعاني من ضعف إلى دفعه للعلاج وإذا رفض فالطلاق أو الخلع لا تتنازلي عن أهم حق من حقوقك عشان شلة مجانين يعيبوا على المرأه التمتع بما أحل الله
وكذلك أدعو كل رجل تتمنع زوجته عليه بالزواج عليها
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 3 شهور
كثير من التعليقات يصدر مافي داخله
هل هوا صحيح او غلط كل إنسان خطاء وخير الخطئين التوابين ٠
الله عزوجل جعل غريزة بالإنسان ذكر او أنثى منهم يحب الأولاد ومنهم من يحب البنات ومنهم من لا يحب ان ينجب وهذا شاع عند النساء حتى تتأكد وخاصآ المرة انه يحبها وهذه طامة كبرى ومنهم يحب الشغف بالأنثى بدون تواصل جسديين ليسكت من حوله فهل نالومه ٠
قال تعالى ( ويزوجهم ذكرانآ وأنثى ويجعل من يشاء عقيما ) كلن منا يعرف أناس قدر الله لهم عدم الإنجاب وهم يتمتعون بالحياة ولا يكترثون بما قدر الله لهم واخلفهم السعادة والحب ٠ وكثير من أنجب وأهمل فلذات اكبدة أيهم اسعد بهذه الدنياء ٠
الله جعل في الانسان غريزة في الرجال حب النساء وحب النساء لرجال ولا يتم الا بزواج ٠
قال تعالى (قلنا يادم اسكن انت وزوجك الجنه ) فهل آدم يعيش بدون انثى وكذالك الأنثى بدون رجل الحياة حلوة لمن حلوة لمن يخاف الله فسوف ينعم بزواجه حتى لو لم ينجب ٠
كل إنسان له أمور خاصه لا يحب ان يطلع عليها احد زوج او زوجه فلما الشك بزوجتي او بزوجي أيها الانسان عندما يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه يبصرك على من حولك ولا تتخذ اي قرار الله بالاستخارة ٠
قال رسول الله ص ( يقتل الانسان نفسة لايفرح الشيطان وهو كبيرة ولاكن يفرح أشد الفرح عندما يفترق الزوج والزوجة لانه يعلم مايحصل لهم من فتن
قال تعالى (فصبر وماصبرك الا بالله )
قال رسول الله ص ( خيركم خيركم لأهلة ونا خيركم لأهلي ٠
أسف على الإطالة ٠