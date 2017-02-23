بسبب الفول والخبز .. شاعر يعتزم مقاضاة MBC - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد الشاعر حمدي الأسعدي عزمه مقاضاة مجموعة mbc، وذلك لنسبها أبياتا شعرية شهيرة له إلى الشاعر سعد بن جذلان، في إعلانها لبرنامج ” معالي المواطن ” الذي يقدمه علي العلياني.

وعلق الشاعر الأسعدي قائلا : هذه الأبيات كتبتها قبل 10 سنوات وقلتها في أكثر من مناسبة وفي أكثر من قناة، كما أن الشاعر بن جذلان نفى أن تكون هذه الأبيات له في أكثر من مجلس ومكان، والشعراء يعرفون ذلك.

وأضاف الشاعر أن القناة لم توضح موقفها ولم تعتذر، وأنه سيقاضيهم.

كانت القناة قد أوردت في إعلانها الترويجي للبرنامج بيتين مشهورين، على لسان علي العلياني، من قصيدة الشاعر الأسعدي، جاء فيهما: “إن كان همك بالزمن بس لقمتك.. الفول بريالين والخبز بريال”، ونسبهما لسعد بن جدلان.