بسبب الفول والخبز .. شاعر يعتزم مقاضاة MBC - صحيفة صدى الالكترونية

بسبب الفول والخبز .. شاعر يعتزم مقاضاة MBC
أكد الشاعر حمدي الأسعدي عزمه مقاضاة مجموعة mbc، وذلك لنسبها أبياتا شعرية شهيرة له إلى الشاعر سعد بن جذلان، في إعلانها لبرنامج ” معالي المواطن ” الذي يقدمه علي العلياني.
وعلق الشاعر الأسعدي قائلا : هذه الأبيات كتبتها قبل 10 سنوات وقلتها في أكثر من مناسبة وفي أكثر من قناة، كما أن الشاعر بن جذلان نفى أن تكون هذه الأبيات له في أكثر من مجلس ومكان، والشعراء يعرفون ذلك.
وأضاف الشاعر أن القناة لم توضح موقفها ولم تعتذر، وأنه سيقاضيهم.
كانت القناة قد أوردت في إعلانها الترويجي للبرنامج بيتين مشهورين، على لسان علي العلياني، من قصيدة الشاعر الأسعدي، جاء فيهما: “إن كان همك بالزمن بس لقمتك.. الفول بريالين والخبز بريال”، ونسبهما لسعد بن جدلان.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
يرجال أرقد بس
معد به لافول بريالين…ولاخبز بريال…
أذا عندك ريالات خلها للبزارين يسرحون بها للمدرسة…..
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان الحين بتقاضيهم على الفول والتميس
اجل انا لو بقاضي الناس على الأشعار الي سويتها ونا اكل كبدة الحاشي واالمقلقل والشكشوكة مع شاهي تلقيمه كنت سجنت شعب كامل
أقول بس
قم بس قم
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 3 شهور
اقول اركد يكفي ان ابياتك اشتهرت
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 3 شهور
احيان اشوف الخطـا واقـول ماهـو خطـاواحيان اشوف الصحيح وكن ماهو صحيـح
مـا كـل مكشـوف بالدنيـا يجيلـة غـطـىوماكـل مخلـوق ينطـق بالكـلام الصـريـح
وانا ادري ان الحياة امـال واخـذ وعطـىومـن يلتفـت للخطايـا قبـل وقتـة يطـيـح
مافيـه شـي بهـا الدنيـا بــدون وسـطـىياعـل مالـي مـن الذكـرى تــرد الملـيـح
عليـه قلبـي همـومـه بالضـلـوع ربـطـىمانحلـت عقودهـا والصـدر ماهـو فسيـح
والله مـادري علامـة بالقطـاعـه سـطـىوانا له اوفى من اهله والزمـان الشحيـح
حاولـت ادور سبـب تثبـت عليـه الخـطـىولاعيش وهم النصارى في وفات المسيح
ياحيلـتـي دون حـالـي دوريـلـي وطـــىامشي بهمي لحالـي قبـل للنـاس اصيـح
من عقب ماكنت انا واهل الغـرام خلطـىفارقتهـم واثـروا بالصـدر مـثـل الفحـيـح
اثر الغـلا مـا يمـوت ولـو يطـول البطـىوالجمر تحـت الرمـادة تشعلـه كـل ريـح
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 3 شهور
احيان اشوف الخطـا واقـول ماهـو خطـاواحيان اشوف الصحيح وكن ماهو صحيـح
مـا كـل مكشـوف بالدنيـا يجيلـة غـطـىوماكـل مخلـوق ينطـق بالكـلام الصـريـح
وانا ادري ان الحياة امـال واخـذ وعطـىومـن يلتفـت للخطايـا قبـل وقتـة يطـيـح
مافيـه شـي بهـا الدنيـا بــدون وسـطـىياعـل مالـي مـن الذكـ
رى تــرد الملـيـح
عليـه قلبـي همـومـه بالضـلـوع ربـطـىمانحلـت عقودهـا والصـدر ماهـو فسيـح
والله مـادري علامـة بالقطـاعـه سـطـىوانا له اوفى من اهله والزمـان الشحيـح
حاولـت ادور سبـب تثبـت عليـه الخـطـىولاعيش وهم النصارى في وفات المسيح
ياحيلـتـي دون حـالـي دوريـلـي وطـــىامشي بهمي لحالـي قبـل للنـاس اصيـح
من عقب ماكنت انا واهل الغـرام خلطـىفارقتهـم واثـروا بالصـدر مـثـل الفحـيـح
اثر الغـلا مـا يمـوت ولـو يطـول البطـىوالجمر تحـت الرمـادة تشعلـه كـل ريـح
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
امير انا بطبعي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
ماده 77 من مكتب العمل بفصل جميع المواطنين في القطاع الخاص فصل تعسفي ومجلس الشوري يامر بتنظيم الفصل التعسفي عباره عن امر من صاحب هذه الماده ياجعله الطاعون بأنظمام شبابنا الى داعش او الانتحار
مواطن متزوج ولديه اطفال ويتم انهاء خدماته بفصل تعسفي لاجل هذه الماده طيب اولاده زوجته وين يوديهم ايجار بيته اكل شرب من جد اصبحت الدنيا تخوف
الفهد[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
أن كان الموضوع صحيح فهذه فضيحة على الام بي سي … ويدل على مهنية ضعيفة .
واذا هذا اولها مع العلياني الله يستر من تاليها …
يتم طرده وفصله من روتانا ويجيك في الام بي سي .. لاحول ولاقوة الا بالله .. هو له وجه يطلع
محمد[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 3 شهور
العلياني انسان صايع خبير بامور الشراب ماله ومال القصائد والابيات
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13379 ] نشر منذ 3 شهور
من زينك انت وابياتك يوم تقاضيهم قال ايش الفول بريالين والخبز بريال خف علينا انت وملحمتك الشعرية