الشراري يروي تفاصيل وصفها بالمرعبة لإعتقاله في أحد مقاهي جاكرتا - صحيفة صدى الالكترونية

الشراري يروي تفاصيل وصفها بالمرعبة لإعتقاله في أحد مقاهي جاكرتا
تحدث الصحفي أحمد الشراري، أحد الـ 120 مواطنًا سعوديًّا الذين اقتادتهم السلطات الإندونيسية فجر اليوم دون سابق إنذار، عبر برنامج “التاسعة”عن تفاصيل اعتقاله.
وقال الشراري ; إن يوم اعتقالنا كان مرعبًا ،مؤكدا أنه كان وقتها موجودًا في أحد المقاهي الشهيرة في جاكرتا لمشاهدة مباراة نادي الهلال السعودي وبيروزي الإيراني.
وأوضح : “عند توقفي لحجز مقعد داخل المقهى فوجئت بتوقُّف مجموعة سيارات بشكل كثيف، وترجل منها عدد كبير، أشكالهم غريبة، ونزولهم فاجأنا، وانتشروا داخل المقهى، وأتاني أحدهم، وطلب مني جواز السفر، وتم إفادته بأن الجواز موجود بالفندق، والسائق الخاص بي كان للتو أوصلني، وطلبت من السائق إحضار الجواز، إلا أنه أفاد بأنه لا يريده، وأخذني إلى منطقة معزولة بعيدة عن المطعم، وكان أسلوبه غريبًا، وفيه قسوة، لا أعلم سببها”.
وتابع “الشراري”: “أثناء ذهاب السائق لإحضار الجواز قمت بالاتصال بالأخ محمد الدوسري، ومع أن الوقت كان متأخرًا إلا أنه رد، وشرحت له الوضع القائم، وتعامل مع الموقف، وتم إطلاقي على الفور، وبعد ذلك تواصلتُ مع سفير السعودية لدى جمهورية إندونيسيا أسامة محمد الشعيبي، وأخبرته بالذي حصل، وكان متذمرًا من الأسلوب والطريقة في الاعتقال دون مبرر وسبب مقنع”.
واضاف “الشراري” بأنه يعتقد أنهم “استغلوا وجود السعوديين في المقاهي، وتمت المداهمة. ونشكر السفير السعودي بجاكرتا أسامة الشعيبي على التجاوب السريع مع الحدث، وكان الإفراج في وقت قياسي. والنقطة الثانية أن السعوديين الموجودين الآن بجاكرتا جميعهم متذمرون من التصرُّف، وكثير منهم الآن مع أن مدة إقامتهم في جاكرتا تصل إلى أسبوع وأسبوعين بحثوا عن أسرع طائرة للحجز، والعودة لأرض الوطن، كما أوضح البعض أن هذه الحادثة ليست الأولى، بل الثانية، وبهذا الأسلوب”.
وقد تدخلت السفارة السعودية في إندونيسيا للإفراج عن ١٢٠ مواطنًا سعوديًّا، اقتادتهم السلطات هناك بلا سابق إنذار، وذلك فجر اليوم
واعرب السفير السعودي في إندونيسيا عبر ح الشخصي “تويتر”،عن بالغ أسفه لما حصل، واعتذر للمواطنين، مضيفا انه تم إشعار الخارجية والإندونيسية بما حصل، مبينًا أنهم قاموا في الحال بإنزال السعوديين في مقر السفارة هناك، وأخذوا جوازاتهم من ضابط الجوازات، وتم تزويدهم بصور للضابط.ووصف ما حصل بغير المبرر، ولا يقبله عقل.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على السلامه.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 3 شهور
المهم الحمد لله علي سلامتكم
محمد السحيمي[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 شهور
على حكومتنا الغاليه ومليكنا الملك سلمان حفظه الله ان يتدخل ونطالب كل مواطن متضرر ان لايصمت وان يطالب برد اعتبار اقسم بالله لو كان اللي حصل مع مواطنينا حصل مع جنسيات اوروبيه او امريكيه لا انتفظت كل اوروبا او امريكا واقامت الحرب على هذه الدوله ايا كانت واياً كانت الاسباب
all[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ 3 شهور
لا حد يتعدا ديرته الدنياء مافيها امان
دندون[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
غريب هالتصرف خاصة ان الانباء تشير الى زيارة مرتقبة للملك سلمان الله يحفظه لاندنوسيا
الراقي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 3 شهور
هذا وباقي مابعد شفنا شي
صرنا في انحاء العالم مكروهين شعب لا يطاق في اي مكان نجلس فيه
والسبب …………………………. الخ
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 3 شهور
عادي هذا سياسة دوله او دوله داخل دوله حتى تشوشر على السياحه عندهم اي احتمال امور خارجية تدفع للداخل حتى تفعل بعض الامور لتشوشر وتركب الوضع السياحي
هذا تحليلي
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3419 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهلون من طلع من داره قل مقداره أكيد شايفين منهم شيء وعلى فكرة ترا سمعة السعودي بالأرض بالعالم كله
غرام[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂
يستاهلون عندنا مقاهي وش موديهم جاكرتا ،،