طعن رجل أعمال سعودي على يد مدير شركة سياحية بالقاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

طعن رجل أعمال سعودي على يد مدير شركة سياحية بالقاهرة
اعتدى مواطن مصري على رجل الأعمال السعودي محمد جميل شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة الضحى لخدمات المعتمرين بحي الجيزة في القاهرة.
واوضح ابن أخي المجني عليه الدكتور زامل شعراوي: ان المصري محمد فقير مدير وصاحب شركة زهرة النوبة للسياحة (مصرية) بالاعتداء على عمه ؛ حيث قام الجاني بدخول منزل المجني عليه في حي الجيزة بشارع مراد بصحبة سيدتين، وقام بطعن عمه في الكتف وقامت السيدتان بمعاونة الجاني في ربط عمه وتكميم فمه.
وتابع: الجاني أحضر أوراقا وطلب منه التوقيع عليها تحت تهديد السلاح، وكذلك وقع على كمبيالات على ورق أبيض، وقام بعد ذلك بطعنه مرة أخرى في فخذه، وسرقة مبلغ ٥٠ ألف ريال، بالإضافة إلى مبالغ أخرى من الدولارات واليورو، بالإضافة إلى جميع إثباتات المعتدي عليه من بطاقات بنكية وأحوال مدنية كانت داخل شطنته،
واردف: فر الجاني هاربا من المكان تاركا عمي في حالة سيئة وغارقا في دمه ، و هو من أصحاب الشركات التي لها صلة بشركة المجني عليه ويعمل في مجال العمرة؛ حيث يطالبه عمي محمد شعراوي بمبالغ مالية كبيرة تقدر بحوالي مليون ريال كمستحقات عليه سابقة منذ عام ٢٠١٣م، ولم يقم بسدادها وقد صدر عليه حكم بالسجن والدفع للشركة السعوديّة.
وأكد أن عمه يرقد الآن في العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة وسط متابعة من سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة حيث تم فتح تحقيقات بملابسات القضيّة، وبين أن السفارة كلفت محاميا للترافع عن المجني عليه لدى الجهات الأمنية المصرية وأوفدت مندوبا من قبلها، وطالب شعراوي بضرورة ملاحقة الجاني وتقديمه للعدالة.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
المثل يقول
ماتضر الحوير رمحت أمه…
هذاك مصري وهذا ولد عمه كلهم من نفس البلد
لكن الله يقومك بالسلامة
وترجع تطعنه مثل ماطعنك….
ابو لطفي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
اخوي القرني تعليق تسال امام الله فيه هذا رجل فاضل وكم حجج ناس لوجه لله الله يشفيه
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله !!؟
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16543 ] نشر منذ 3 شهور
أخوي أبو لطفي…
أنا قلت الله يقومه بالسلامة
ويرجع يصفي أمورة مع ولد عمه..مثل أي أخ مع أخوه ولا ولد عمه
هم أدرى بعاداتهم وتقاليدهم..
والمثل الي قلته مافيه لاسب ولاشتيمه
الحوير عندنا هو ولد الناقة
وولد الناقة ماتضره رفسة أمه لأنها ترفق به مهما قست علية..
أتمنى تفهم علي…
وأن كان له أعمال فهذا شي بينه وبين رب العالمين..
زبيدة زوجة هارون الرشيد أسقت الحجاج في عرفة
وسوت لهم عين جارية
وبالرغم من ذلك رؤيت فالمنام بعد موتها
وسألها الي رأها
ماذا فعل الله بك؟
قالت غفر لي!
قال فيما معناه غفر لك علشان العين الي حفرتيها…
قالت لا ولكن لركعتين كنت أحافظ عليهما في جوف اليل….
فأتمنى تتمعن في قراءة التعليق قبل تنتقدني
وشاكر مرورك…
وأدي بوسه كمان😘
السعودي[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعينك يالقرني
لازم تتحلل من الرجل
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 3 شهور
ربنا يشفية و ان شاء الله ترجع له كل ممتلكاتة و القبض علي الرجل ان شاء الله
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
متولي الشعراوي الله يرحمة الي كان يطّلع تالي الليل في رمضان وقبل لا يسكر التلفزيون على القناة الأولى قبل الدش
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
المصاريه تمشي البلطجه في دمهم
مو شي جديد عليهم
الشرهه على اللي يروح لهم برجليه😏
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
الراقي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 3 شهور
هذا التجنيس الي ماخوذ خيره
الواقع[ عدد التعليقات: 4262 ] نشر منذ 3 شهور
مشاكل بسيطة مع ولد عمه الصعيدي كلها كم سطوة مطوى وشخلت الم واحد أدي بالشلوت وينسى ياعم
زاير[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
هو مين
زاير[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
نعامل المصريين باحترام وادب في بلدنا ويعاملوننا بالموت والخطف في بلدهم…اطردوا المصريي من السعوديه حيث 85% من المصريين المتواجدين بالسعوديه بلطجيه واصحاب سوابق
زاير[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
كثرت اعتداءت المصريين على السعوديين في مصر
زاير[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
شوف لك بلطجيه ياشعراوي في مصر واديهم.المقسوم يجيبوا لك راسه