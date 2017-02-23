رد نايف هزازي على مشجع متعصب - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 27
مايو
المفروض الي يصور نايف هزازي
ياخذ مسافه قانونيه عشان مايسرق جوالك
نايف لاعب رائع.
المطبخ اللي رائع
الي مصور زعيقي حذيان لو اني من نايف هزازي مسحت بوجهه البلاط
بنص الجبهة يازعيقي
كويس ماسرق جواله هههههههههههههههههههههه
هههههههههههه
تقيبوا الكلام لنفسيكم عالم مسخره
يقول الزباله وهو يصور هاه شفتو نعم شفنا …….
رد نايف صحيح المطانيخ ينافسون علي ثلاث بطولات ههههههه
التعليقات مغلقه
هلالي وبس[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض الي يصور نايف هزازي
ياخذ مسافه قانونيه عشان مايسرق جوالك
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
نايف لاعب رائع.
صداوي[ عدد التعليقات: 849 ] نشر منذ 3 شهور
المطبخ اللي رائع
نصراوي عالمي[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
الي مصور زعيقي حذيان لو اني من نايف هزازي مسحت بوجهه البلاط
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5463 ] نشر منذ 3 شهور
بنص الجبهة يازعيقي
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 3 شهور
كويس ماسرق جواله هههههههههههههههههههههه
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههه
تقيبوا الكلام لنفسيكم عالم مسخره
عبدالله السيف[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
يقول الزباله وهو يصور هاه شفتو نعم شفنا …….
قاهرهم[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
رد نايف صحيح المطانيخ ينافسون علي ثلاث بطولات ههههههه