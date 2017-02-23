 رد نايف هزازي على مشجع متعصب - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 27

    مايو

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  3. رد نايف هزازي على مشجع متعصب

رد نايف هزازي على مشجع متعصب




9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 3 شهور

المفروض الي يصور نايف هزازي
ياخذ مسافه قانونيه عشان مايسرق جوالك

[ عدد التعليقات: 849 ] نشر منذ 3 شهور

المطبخ اللي رائع

[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور

الي مصور زعيقي حذيان لو اني من نايف هزازي مسحت بوجهه البلاط

[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 3 شهور

كويس ماسرق جواله هههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور

هههههههههههه

تقيبوا الكلام لنفسيكم عالم مسخره

[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور

يقول الزباله وهو يصور هاه شفتو نعم شفنا …….

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور

رد نايف صحيح المطانيخ ينافسون علي ثلاث بطولات ههههههه