بالصورة..مارين لوبان المعادية للإسلام ترتدي الحجاب رغما عن أنفها! - صحيفة صدى الالكترونية

بالصورة..مارين لوبان المعادية للإسلام ترتدي الحجاب رغما عن أنفها!
نشرت صفحة عديلة الساخرة على تطبيق انستغرام صورة معدّلة عبر فوتوشوب المرشحة للرئاسة الفرنسية اليمينية المتطرّفة مارين لوبان، وهي ترتدي الحجاب ، وذلك بعد البلبلة التي أثارتها لوبان، لدى رفضها ارتداء الحجاب للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وكتبت ” عديلة ” معلقة على الصورة بالقول: أعلم أن هذا يُعدّ كابوسًا بالنسبة لك، لكن الحجاب يليق بك جيدًا (Oui je sais que c’est le pire de tes cauchemars mais le voile te va si bien!).
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
والله الذي لا أله الا هوا الفتن انتشرت من ذَا الفوتر شرب والفاس بك وتوتر والسنب شت
ياناس علامات القيامة الصغرى كلها ظهرت حتى راعي المحطة عندنا ماغير حاط سماعات بذنه وهو يعبي بانزين لي الله المستعان
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
والله الذي لا أله الا هوا الفتن انتشرت من ذَا الفوتر شرب والفاس بك وتوتر والسنب شت
ياناس علامات القيامة الصغرى كلها ظهرت حتى راعي المحطة عندنا ماغير حاط سماعات بذنه وهو يعبي بانزين لي الله المستعان
jamalco[ عدد التعليقات: 5339 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم _ مابين طرفة عين وإنتباهتها / يغير الله من حال إلى حالي
مشاكس[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
الواقع[ عدد التعليقات: 4268 ] نشر منذ 3 شهور
المتطرفين في اي ديانه سبب الخراب والعنصرية وإعلان الحروب اهلكهم الله جميعا لتعيش البشرية بخير وسلام
غرام[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 شهور
ليت سترتوها بنقاب بعد ,,
مدمن صدى[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
لبسوها حزام ناسف بعد احسن النسخة الفرنسية المؤنثة من دونالد تراب
احشها جوه لباسها