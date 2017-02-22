بالصورة..مارين لوبان المعادية للإسلام ترتدي الحجاب رغما عن أنفها! - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

نشرت صفحة عديلة الساخرة على تطبيق انستغرام صورة معدّلة عبر فوتوشوب المرشحة للرئاسة الفرنسية اليمينية المتطرّفة مارين لوبان، وهي ترتدي الحجاب ، وذلك بعد البلبلة التي أثارتها لوبان، لدى رفضها ارتداء الحجاب للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وكتبت ” عديلة ” معلقة على الصورة بالقول: أعلم أن هذا يُعدّ كابوسًا بالنسبة لك، لكن الحجاب يليق بك جيدًا (Oui je sais que c’est le pire de tes cauchemars mais le voile te va si bien!).