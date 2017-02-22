المرور تكشف معلومات جديدة حول نظام باشر الإلكتروني - صحيفة صدى الالكترونية

المرور تكشف معلومات جديدة حول نظام باشر الإلكتروني
اكدت الصفحة الرسمية للمرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن نظام ” باشر “الإلكتروني يتيح لرجل المرور رفع المخالفات من موقع الحادث، موضحة أن هذا يتم بشكلٍ فوري وبكل سهولة ودقة.
وقد تم تفعيل تطبيق العمل بنظام باشر قبل اشهر لرصد المخالفات المرورية إلكترونيًا الذي يتيح لمنسوبي المرور في جميع الإدارات بالمملكة تسجيل المخالفات عن طريق جهاز صغير يشبه الهواتف الذكية، وذلك من خلال مباشرة رجل المرور للمخالفة ميدانيًا، وإدخال بيانات المركبة للتأكّد من مطابقتها للبيانات المسجّلة بالنظام عن طريق تصوير المخالفة، وربطها بمركز المعلومات الوطني، وتسجيلها.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4231 ] نشر منذ 3 شهور
الشعب يلاقيها من مين ولا من مين هو من ساهر ولا من ساند ولا باشر وجايكم بعد فالطريق شاكرخذونا لحم ورمونا عظم الشعب السعودي بيهاجر ويترك بلده الان رحل من السعوديه من يومين 100 الف سوداني و90 الف باكستاني
والله ان السوداني والباكستاني افضل مليون بالمليون من السوريين واليمنيين الخونه الغدارين
الشعب السعودي الان يمشي يكلم نفسه من الحاله النفسيه السيئه الصعبه اللي هو عايش فيها غلاء المعيشه والبيوت وغلاء المهور وقلة رواتب الوظيفه ومع قلة هذه الرواتب تذهب لساهر وساند وباشر وسارق وشاكر لم يبقى لنا شيء نصبر انفسنا به ومواعيد المستشفيات الحكوميه بالسنين والمستشفيات الاهليه تنهب مافي رصيدك من تحاليل واشعه وادويه اصبح كل شيء يرتفع المواد الغذائيه والاستهلاكيه والخدمات ومواد البناء وايجار البيوت وكذلك تملك البيوت والماء والكهرباء ومشتقات البترول وتذاكر الطيران والاتصالات الا المواطن السعودي لن ترتفع قيمته وتهبط معنوياته الوافد الأجنبي له قيمه في بلدنا ويحصل على مميزات في الشركات لا يحصل عليها ابن البلد ابن الوطن مقيوله ارفع راسك انت سعودي انت تنقص وغيرك يزودي ومايرحم الا الله
fadi[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
النظام تمام والكل يحب النظام لكن والله صارت شغلة من كثر البرامج اللي سجلنا فيها تلخبطنا وضيعنا الترقام السرية ..ساهر وحافز وحساب المواطن وابشر وجاهز ونور واسكان وعين وفارس وحق المحاكم وابشر والمباشر وما ندري عن الجاي ايش …تلخبطنا والله
الحكومة الالكترونية شيء طيب لكن والله اشغلتونا كل وزارة تنزل الف برنامج وتريد ان تكون الافضل والمقاولين حق البرامج كل يوم يبتكرون برنامج شغلهم تمام اليومين ذي
الله يوفق الجميع ويحفظ لنا نعمة الامن والامان وعقولنا
(( دغريري))[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 3 شهور
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4231 ] نشر منذ 3 شهور
اهلآ يادغريري
مقرن المالكي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل .. يرصدون مخالفات على المواطنين بغير وجه حق
انا مثلاً نزلوا لي مخالفة ربط حزام ولا عمري طلعت من البيت الا ورابط الحزام كيف جات القسيمه الله واعلم
وهي واضحه وضوح الشمس جيب قسايم تدلع يا رجل المرور ما تجيب على الغرفه 24 ساعه
والله يعطينا خير الايام الجايه…
ابو سند[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
وين المرور؟وهل يوجد مرور اصلا؟واذا وجد فهل يعرف الميدان؟وان غلبت الروم ونزل المجتهد منهم للميدان فهل يعمل ام يعكف على جواله؟!! تراكم يالمرور ذبحتونا بهرطقاتكم وتهديداتكم ووعيدكم (بالاعلام) لكن الواقع غير..المخالفات المتعلقة بالسلامة والامن والمتعدية للغير مستمرة وواضحة ولا كأن الامر يعنيكم وكأنكم تتصدقون علينا بعملكم على الناس!! المفروض ان المواطنين يحاسبونكم قضائيا على تقصيركم اذا كان مسئولينكم غير قادرين على محاسبتكم فالشعب يحاسبكم.
مسلم[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف كل هم رجل المرور تسجيل مخالفه باي طريقه ويعلم الله رجل المرور بيكون واقف بسيارته بجانب الاشارة والسيارات داخلين مع بعض في الاشارة لان ليس بها كميرا ورجل المرور جالس في سيارته ماشاء الله عليه. لكن رجال المباحث والشرطة هم ماشاء الله عليهم مخلصين فعلا في عملهم ربنا يوفقهم.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4231 ] نشر منذ 3 شهور
المرور نظام جبايه لا حمايه