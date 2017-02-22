استشهاد عريف وإصابة مقيم تعرضوا لشظايا مقذوفات على ظهران الجنوب - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

استشهد عريف بشرطة ظهران الجنوب وهو يؤدي مهامه، و أصيب مقيم هندي الجنسية اثر تعرضهم لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية .

و صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء باشر الدفاع المدني بلاغا عن تعرض أحد الأحياء السكنية بمحافظة ظهران الجنوب لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.

مما نتج عنه إستشهاد عريف بشرطة ظهران الجنوب وهو يؤدي مهامه، وإصابة مقيم هندي الجنسية ونقله إلى المستشفى.

بالإضافة الى تعرض عدد من السيارات لأضرار مختلفة، وقد باشرت الجهات المختصة الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.