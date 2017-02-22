عمل الرياض يغلق 9 محلات لمخالفتها قرارات تأنيث المستلزمات النسائية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نفذ مكتب عمل الرياض حملة تفتيشية على معرض مقام شمال مدينة الرياض يضم أركاناً متنوعة للشركات والمؤسسات والسلع الاستهلاكية والمصانع الوطنية والمطاعم ومنطقة ألعاب تستهدف العائلات، في إطار حرص ومتابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للإلتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتنظيم سوق العمل والتأكد من التقيد بالأنظمة في هذا الشأن .

وركزت الحملة على أكشاك المستلزمات النسائية تنفيذاً للأمر السامي القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية ، وقد أعطت الحملة نتائج إيجابية حيث لوحظ إلتزام المعرض بقرارات التأنيث .

كما نفذت مجموعة الغرب والجنوب بالتنسيق مع بلدية الشميسي جولة تفتيشية على إحدى الأسواق الكبرى ضبط خلالها 9 مخالفات لقرار التأنيث وإغلاق ٩ محلات .

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني استمرار الحملات التفتيشية لمكاتب العمل على منشآت القطاع الخاص في جميع قطاعات وأسواق العمل للتأكد من التزامها والعاملين فيها بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.