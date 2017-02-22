السجن والأشغال الشاقة بحق 9 مدانين بالإرهاب في الأردن - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم حكماً يقضي بالأشغال الشاقة 15 سنة على ثمانية من المتورطين بالتخطيط لأعمال إرهابية لصالح تنظيم “داعش” الارهابي وعلى آخر بالأشغال الشاقة 8 سنوات بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وتضمنت القضية الأولى الحكم على متهم بالأشغال الشاقة 15 عاما والرسوم، بعد ان ثبت للمحكمة ان المتهم الذي سبق ان حكم في قضية إرهابية قد خطط لتنفيذ عملية ارهابية لصالح تنظيم “داعش” الارهابي الذي ينتمي له.

وفي القضية الثانية قضت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة على ثلاثة أشخاص من المؤيدين لتنظيم ” داعش” الارهابي ، خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية في الأردن.

وقضت محكمة أمن الدولة في القضية الثالثة بالأشغال الشاقة المؤقتة على أربعة متهمين مرتبطين بتنظيم ” داعش” الارهابي وعلى اتصال به في الخارج.

وفي القضية الرابعة قضت محكمة أمن الدولة على متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثماني سنوات بعد ان ثبت للمحكمة أنه من المؤيدين والمنتمين والمروجين لفكر تنظيم ” داعش” الإرهابي عبر شبكة الانترنت لإيجاد حاضنة شعبية للتنظيم بين الأردنيين.