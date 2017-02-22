بالفيديو.. مواطن يتحسر على قبر والداه بعد غرق مقبرة الدلم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يتحسر على قبر والداه بعد غرق مقبرة الدلم
وثق مواطن مقبرة الدلم وقد أغرقتها السيول حتى أصبحت كالبحيرة، وصار لا يعرف محل قبر والده فيها.
و أوضح المواطن أنه اعتاد على زيارة قبر والده في المقبرة، بينما ماكينة شفط المياه تسحبها وتطردها إلى الشارع.
ووقف على باب المقبرة وقد غرقت بالكامل ولا يُرى فيها إلا مياه كالبحيرة المفتوحة، مترحمًا على أبيه وأمه، ومتهمًا الأجهزة المعنية بالتقصير في تصريف المياه، ومكررًا قوله حسبي الله.
وأشار الرجل إلى بقعة في المياه قائلًا بحسرة: هنا كان قبر أبوي، وكنت أزوره، الحين مين أزور؟.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
لاتتحسر يا اخي والدك ووالدتك عند الله سبحانه .
فعند زياره المقابر يجب الدعاء لجميع الموتى بالرحمه .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16539 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله بعض الناس يدور للأنتقادات بالمنقاااش
أيحفر لها حفر لو هي فالصخر…
يخي هذا أمر الله
مقبرة وغرقت….مدن وأحياء غرقت..
بعدين زيارتك لأبوك وأمك رحمةالله عليهم وعلى جميع موتى المسلمين..
زورهم بالصدقة
حج وأعتمر عنهم..أعمل الخير على نيتهم..
زور أرواحهم بأعمال الخير عند رب العالمين..
حن نترحم على أرواح موتانا. عند رب العالمين…
أما الأجساد الي تحت التراب..
فحتى لو سلمت من السيل ماسلمت من الدود..