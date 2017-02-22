مكتب الأحوال المدنية الجديد يقدم خدماته لمواطنات بيشة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

بدأ مكتب الأحوال المدنية في محافظة بيشة، في تقديم خدمات السجل المدني للمواطنات، كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، كما تعتزم افتتاح عدد من المكاتب خلال الفترة المقبلة، للتوسع في الخدمات، تسيير الوحدات المتنقلة للمحافظات والقرى التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، لخدمة أكبر عدد من النساء في المملكة

وقالت مساعدة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمكاتب النسائية الجوهرة الشبانة أن الأحوال المدنية تعمل بشكل دؤوب ومستمر لزيادة المكاتب النسائية على مستوى المملكة، نظراً لوجود عدد كبير من النساء السعوديات اللاتي لم يستخرجن هوية وطنية، مشيرة إلى أن المكتب يحتوي على وحدات خدمة شاملة بالإضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات ويقوم بتشغيله كوادر نسائية مدربة على أعلى مستوى.

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