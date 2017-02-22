سياحة الجوف تغرم المنشآت السياحية المخالفة بـ220 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنري (صدى):

نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الجوف، 184 جولة رقابية، على الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة وفنادق الطرق والمنتجعات التي تمثل نشاط الإيواء السياحي بالمنطقة، ووكالات السفر ومنظمي الرحلات والإرشاد السياحي، تم خلالها تغريم المنشأت المخالفة بمبالغ وصلت لنحو 220 ألف ريال.

وقال أحمد بن عتيق القعيد، مدير عام الفرع، إن المخالفات تركزت على مزاولة قبل الحصول على ترخيص ومخالفات نظافة وعدم التقييد بالأسعار، مشيرا إلى أن الهيئة استقبلت عددا من الشكاوى من النزلاء ومستفيدي الخدمة، وتم التعامل معها وفق النظام وإنهاؤها.

وأوضح أن تنفيذ الجولات تأتي ضمن استمرار المهام والمسؤوليات التي تقوم بها الهيئة للتأكَّد من جودة الخدمات المقدمة في الأنشطة السياحية بالمنطقة.