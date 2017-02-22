التعليم تجدد التزامها بخطة التقويم الدراسي وتنفي تقديم موعد الاختبارات - صحيفة صدى الالكترونية

التعليم تجدد التزامها بخطة التقويم الدراسي وتنفي تقديم موعد الاختبارات
جددت وزارة التعليم، التزامها بخطة التقويم الدراسي لهذا العام، نافية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول اعتزام الوزارة بتقديم موعد الاختبارات، ليكون في شهر شعبان.
وكان مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، كتب علق على وسم ” تقديم الاختبارات قبل رمضان “، قائلا ” الزملاء والزميلات، مقترحاتكم وآراؤكم محل تقديرنا، والوزارة في هذا ملتزمة بخطة التقويم الدراسي لهذا العام “.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولا شائعة انتشرت عبر ” واتس آب ” جاء فيها ” قال وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدها، تقديم موعد بدء الإجازة لنهاية العام الدراسي في جميع مراحل التعليم العام إلى يوم 1 رمضان لعام 1438هـ، على أن تكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 16/ 8/ 1438هـ.
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9048 ] نشر منذ 3 شهور
حسبكم الله 😓😓
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3593 ] نشر منذ 3 شهور
ي العصيمي لاتگلمني أنا زعنانة منك😩
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
لا احد يصوم وذنبكم برقبه الوزير
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
طيب اذا مافيكم خير تقدمون الاختبار
بشهر 8 اقل شي خلوا الدوام في رمضان بدري
يعني زي الحين الساعه 7 او 6:45
يعني بعد صلاة الفجر مباشره..
وينتهي بالكثير مع صلاة الظهر
مريح جداً للطلاب والمعلمين
وخاصة المعلمات والطالبات .
الواقع[ عدد التعليقات: 4262 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله راي المواطنين وأسرهم لا قيمة له هناك الكثير من النساء معلمات في أماكن بعيده عن أزواجهم وأطفالهم وكذلك مدرسين متى يدامون ويعودون او ان حوادث الطرق لا تعنيكم لماذا الإصرار والعناد
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 3 شهور
ناقشوا الأمر ليش التعنت في عدم تغيير الموعد اليس المفروض هو يكون راحة للطلبة و الطالبات ام لراحة الوزير
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9048 ] نشر منذ 3 شهور
ياربي راجعوا انفسكم طيب
شهر رمضان ماغيره بالشهور
نبي نستغله قيام وتهجد وعباده
ان ادركناه هالسنه قدلاندركه العام القادم 😓😓
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9048 ] نشر منذ 3 شهور
ياربي راجعوا انفسكم طيب
شهر رمضان ماغيره بالشهور
نبي نستغله قيام وتهجد وعباده
ان ادركناه هالسنه قدلاندركه العام القادم 😓😓
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9048 ] نشر منذ 3 شهور
ياربي راجعوا انفسكم طيب
شهر رمضان ماغيره بالشهور
نبي نستغله قيام وتهجد وعباده
ان ادركناه هالسنه قدلاندركه العام القادم 😓😓
ام النشاما[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض الدوام مثل الايام العاديه والانصراف 11 صباحا
ربيع االحب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
خلصت الشهور ماحصلو الا رمضان
فهد الحربي[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 3 شهور
هل موعد الاختبارات في رمضان قرآن منزل لايمكن تغييره إذا كان الدين يسر فلماذا لا تكون الانضمه ميسرة حسب ضروف الطلاب والمعلمين والمعلمات خاصة أنها فترة اختبارات اتمنى من وزارة التعليم أن تراعي ضروف أبنائها الطلاب