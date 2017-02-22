التعليم تجدد التزامها بخطة التقويم الدراسي وتنفي تقديم موعد الاختبارات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

جددت وزارة التعليم، التزامها بخطة التقويم الدراسي لهذا العام، نافية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول اعتزام الوزارة بتقديم موعد الاختبارات، ليكون في شهر شعبان.

وكان مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، كتب علق على وسم ” تقديم الاختبارات قبل رمضان “، قائلا ” الزملاء والزميلات، مقترحاتكم وآراؤكم محل تقديرنا، والوزارة في هذا ملتزمة بخطة التقويم الدراسي لهذا العام “.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولا شائعة انتشرت عبر ” واتس آب ” جاء فيها ” قال وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدها، تقديم موعد بدء الإجازة لنهاية العام الدراسي في جميع مراحل التعليم العام إلى يوم 1 رمضان لعام 1438هـ، على أن تكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 16/ 8/ 1438هـ.