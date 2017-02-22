رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ردا على " صدى  " الجرائم المعلوماتية لا تشكل نسب كبيرة لدينا  - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل، تصوير تركية البدر (صدى):

قال معالي الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ردا على سوال لمحرر “صدى” عن عدد المقبوض عليهم بجرائم معلوماتية أو نسبهم.

بأن عدد المقبوض عليهم في جرائم معلوماتية لا يشكل نسبة كبيرة مضيفا بأن عدد القضايا المسجلة بين الشرطة والهيئة في كافة مدن المملكة تصل إلى ما يقارب من ال 800 قضية يوميا وان هذا الرقم قابل للنقصان والزيادة ..

وأكد معاليه بأن الهيئة ستقوم بمحاسبة ومعاقبة كل من تنطبق عليه ضوابط الجريمه المعلوماتية

رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أضاف بأن كل من يقوم بتسجيل مقاطع ضد أشخاص وبثها وكذلك من يسى لشخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي يندرج ضمن قائمة الجريمة المعلوماتية …….

من جانبه أوضح معالي الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام بأن هذا الملتقى ولله الحمد شاهد على نجاح الدورتين السابقتين له منوها بفخره واعتزازه بكافة إخوانه العسكريين والمدنيين .

وقال المحرج بأنه لو كان باستطاعته الحلف بالله على العلاقة المميزة بينهم من تطور

ورقي مع اخواني بهيئة التحقيق والادعاء العام ومدراء شرط المناطق .

ووجه الفريق المحرج رسالة لكل من يريد المساس بأمن هذا البلد بأنه لن يستطيع تعكير صفوا الأمن باي شكل من الأشكال بل إنهم مدحورين وستظل بلادنا في أمن وأمان في ظل قيادتنا الرشيدة .

وحول صدور بيان عن معدل الجريمه من قبل الأمن العام .

أجاب المحرج بأن وزارة الداخلية تعقد مؤتمرا سنويا بذلك عبر المتحدث الرسمي للوزارة سعادة اللواء منصور التركي . وذلك منعا للتاويل والتحريف بالأرقام.