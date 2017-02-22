 نصائح مهمة لتوعية المستهلكين بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام الغسالات الكهربائية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 26

    مايو

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نصائح مهمة لتوعية المستهلكين بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام الغسالات الكهربائية

نصائح مهمة لتوعية المستهلكين بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام الغسالات الكهربائية
عادل الحربي (صدى):

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) عدة نصائح ورسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور لتوعية المستهلكين بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام الغسالات الكهربائية بشكل موفر للطاقة وذلك من خلال حملتة(24 ساعة توفير) .

وجاءت الرسائل التوعوية كالتالي :

1. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.
3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م).
4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي)
5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.
6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.

 


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