نصائح مهمة لتوعية المستهلكين بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام الغسالات الكهربائية - صحيفة صدى الالكترونية

نصائح مهمة لتوعية المستهلكين بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام الغسالات الكهربائية
أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) عدة نصائح ورسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور لتوعية المستهلكين بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام الغسالات الكهربائية بشكل موفر للطاقة وذلك من خلال حملتة(24 ساعة توفير) .
وجاءت الرسائل التوعوية كالتالي :
1. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.
3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م).
4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي)
5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.
6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
معلومات رائعه.