تغريدة "  منى  " تطعم 8 مليون يمني - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لم تكن سيدة تدعى ” منى ” أن تبرعها بـ1000 دولار فقط، سيكون سببا في إطعام أكثر من 8 ملايين نازحا لمنطقة حرف سفيان اليمنية، وأن يطلق اسمها على منظمة إغاثية تطوعية بدأت عملها بتغريدة منذ عامين، عرفانا بإنسانيتها، الذي وضعت أسس ثابتة لمساعدة المحتاجين وتوصيل المساعدات الإنسانية دون النظر إلى التوجهات السياسية أو الدينية أو العرقية.

موقع ” هافينجتون بوست “، سلط الضوء أولا على دمار اليمن وظروف أهلها الصعبة التى تسبب فيها الانقلابيين وقوات المخلوع صالح، مشيرة إلى أن أكثر من 11 آلف شخص قد قتلوا منذ العام 2015، فضلا عن احتمالة تعرض 2.2 مليون طفل للموت بسبب سوء التغذية والمرافق الصحية التى تكاد معدومة، إضافة لـ80% من السكان ينتظرون المساعدات.

ومن المساعدات انتقل الموقع لإبراز دور منظمة ” منى ” الإغاثية ” التى تحمل اسم أول سيدة تبرعت بألف دولار لتوصيل أول دفعة دفعة من الطعام للنازحين داخليا في منطقة حرف سفيان، وتقديرا وإكرما لها تم تسمية المنظمة بإسمها.

ويقول الدكتور كريم ، المؤسس المشارك للمنظمة والذي عمل مع الأمم المتحدة لسنوات ” أنه على الرغم من الظروف الصعبة والدمار الذي تمر به اليمن إلا أن منظمة منى الإغاثية ما زالت قادرة على العمل والمساعدة، وأن العمل فيها تطوعي 100% وكافة التبرعات التي تجمع يتم توجيهها لتوفير الإحتياجات الأساسية للشعب اليمني.

وأضاف أن ” منى ” الإغاثية لديها أكبر شبكة للمتطوعين في شمال اليمن، وتمتد شبكتها عبر محافظات صعدة ومأرب، صنعاء، حجة، عمران، المحويت، الحديدة وخارجها، ونعتمد فقط على المتبرعين، مشيرا إلى أنه رغموسائلهم المحدودة، لكنهم على يقين بقدرتهم على قوة المنظمة مستقبلا، مضيفا، أن المنظمة تساعد المجتمعات على مساعدة نفسها، واستخدام المجتمعات في مساعدة المنظمة في جهودها، كما أنها تسمح بنمو شبكة المتطوعين المحليين.

وأوضح أن المنظمة هي أول منظمة تقدم مساعدات شهرية لمجتمع يتكون من 65 أسرة يهودية يمنية، كما تقوم فرقها أيضا يتوصيل المساعدات من منزل الى منزل لكبار السن والمعاقين بجانب توفير مساعدة شهرية لبعض دور الأيتام، فضلا عن تقديم المستلزمات التعليمية والملابس والبطانيات والمستلزمات لآلاف الأطفال والأسر.