نيمار واثق من براءته في قضية اتهامه بالفساد - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود (صدى):

بات البرازيلي نيمار جونيور نجم فريق برشلونة الإسباني، مهددا بالسجن هو ووالده بسبب تهمة الفساد والإحتيال من شركة DIS.

فيما أبدى نيمار ووالده ثقتهم في البراءة من تلك الاتهاماتا، مؤكدين أنهم لا يخشون التهديد بالسجن في هذه القضية، وواثقون بشكل كبير من حصولهم على البراءة من قبل المحكمة الوطنية .

فيما اتهم المتحدث باسم نيمار، الشركة بالجشع، مشيراً إلى إنه لا توجد جريمة يمكن أن يعاقب عليها نيمار ووالده.