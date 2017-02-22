مركز إطفاء ألماني يتكبد خسائر بالملايين إثر حريق ليلي - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

تسبب حريق اندلع في وحدة المعدات بمركز للإطفائيين المتطوعين بمدينة كورنسهاجن بولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية في قت مبكر من صباح اليوم، في خسائر مادية تقدر بنحو 5 ملايين يورو، دون معرفة أسباب الحريق.

وقال متحدث باسم مركز الإطفاء أن الحريق أتى على خمس مركبات وكافة المعدات داخل الوحدة، كما أدى إلى انهيار جزء كبير من السقف، مضيفا أن وحدة المعدات لم يكن بداخلها أفراد وقت اندلاع الحريق، وأن مدير وحدة المعدات كان نائما في المبنى الإداري المجاور وقت اندلاع الحريق.

وأوضح المتحدث أن مدير الوحدة أبلغ رجال الإطفاء بالحريق بمجرد سماعه صفارة الإنذار، ولم يتضرر المبنى الإداري من الحريق.