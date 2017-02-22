خليجي يبتز وزير التعليم في بلده ويساومه على صور خاصة له - صحيفة صدى الالكترونية

فيصل إبراهيم(صدى):

عاقبت محكمة الجنايات في الدوحة، رجلا قطريا، بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، لقيامه بسب وقذف وزير التعليم والتعليم العالمي، محمد بن عبدالواحد الحمادي، في تغريدات عبر موقع التواصل «تويتر».

وجاء في التفاصيل، أن المتهم نشر أخبارًا تتصل بحرمة الحياة الخاصة والعائلية للوزير، وتعدى عليه بالقذف والسب عبر «تويتر»، من خلال نشره تغريدات تتعلق بأبنائه في محاولة لابتزازه.

وأنكر المتهم، التهم الموجهة إليه، فيما قال وزير التعليم أمام المحكمة: “إن ما صدر من عبارات من المتهم قام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي قد ألحقت به الإهانة لكونها تمثل ما يفيد حنثه باليمين الدستورية، نافياً ما ورد في التغريدات، حول تلقي ابنيه الاثنين التعليم بالخارج على نفقة الوزارة”، مضيفا “إن أحدهما يتلقى تعليمه بالولايات المتحدة الأمريكية على نفقته الخاصة والثاني مبتعث من إحدى منظمات المجتمع المدني، قبل تكليفه بالمنصب الوزاري”.

وأوضح أنّ الاتهامات الواردة في التغريدات والصور، تمس حياه أسرته وشخصه، وعليه قضت المحكمة بحكمها.