بالفيديو.. الخطوط الحديدية تواصل إصلاح الخط المتضرر من سيول الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، بثته المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عمليات إصلاح الخط الحديدي المتضرر من السيول المنقولة بالمنطقة الشرقية، الجمعة الماضية.

ووجهت الخطوط عبر حسابها على تويتر، الشكر لفريق العمل، مؤكدة على استمرارها في إصلاح الخط الحديدي المتضرر على مدار الساعة، وإنجاز الأعمال بشكل أسرع.

وكان رئيس المؤسسة قد أفاد بأن قطار الركاب رقم 14 قد تعرَّض، بعد منتصف ليل الخميس الماضي، إلى حادث انقلاب؛ نتيجة انجراف جزء من الخط الحديدي عند الكيلو 10 قرب الدمام؛ بسبب تعرُّضه لسيول شديدة منقولة بخلاف مجراها الطبيعي، التي أدّت إلى جنوح القطار عن الخط وانفصال العربات عن بعضها وانقلاب العربة رقم 5.