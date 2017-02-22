الجاسم: الأهلي لا يساوي شيئا دون جماهيره - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أبدى تيسير الجاسم، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز المهم الذي حققه فريقه مساء أمس الثلاثاء على حساب نيودكور الأوزبكي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشاد الجاسم بالجماهير الأهلاوية، مؤكدا أن الراقي لايساوي شيئاً دون جماهيره، ولا يستطيع اللاعبون مواصلة المسيرة بدون داعمهم الأول .