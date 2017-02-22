الجاسم: الأهلي لا يساوي شيئا دون جماهيره - صحيفة صدى الالكترونية

الجاسم: الأهلي لا يساوي شيئا دون جماهيره
أبدى تيسير الجاسم، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز المهم الذي حققه فريقه مساء أمس الثلاثاء على حساب نيودكور الأوزبكي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.
وأشاد الجاسم بالجماهير الأهلاوية، مؤكدا أن الراقي لايساوي شيئاً دون جماهيره، ولا يستطيع اللاعبون مواصلة المسيرة بدون داعمهم الأول .
القرشي[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 3 شهور
وهل قدرتوا حضورهم بتقديم مستويات ترضيهم وتطمنهم على فريقهم ولا كل مرة مبهذلينهم
بمستويات باهتة وغرور وتعالي وعدم إحترام للمنافسين وإستهتاركم أمام مرماهم وتسابقكم على ضياع الفرص
المحققة وخاصة إنت يا تيسير 99% من تصويباتك على المرمى صواريخ أرض جو كأن المرمى لايرى
بالعين المجردة .
الجمهور ياكبتن يبغى رجال في الملعب تأدي وتحرث الملعب حرث وتحترق من أجل الشعار إللي يمثلونه
ماهو لعيبة نازلين بتعالي وغرور وغطرسة الواحد فيكم يسحب رجلينه في الملعب سحب وأول ماتجيه
الكرة يلعبها كيفما أتفق كأنه يبغى يتخلص منها بأي طريقة .
رسالة لإدارة و للاعبين الأهلي …
رمز الأهلي بيض ألله وجهه ماقصر معاكم في كل ماطلبتوه والجمهور أيضآ ماقصر في كل مدينة وهو وراكم يأزر
ويشجع بدليل إنه الأول في الحضور الجماهيري فلا تطلبوا من الجمهور المؤازرة والتشجيع حتى تعرفوا قدرة
بتقديمكم لمستوى عالي وكبير يليق بإسم ومكانة الأهلي .
ابوراشد[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 3 شهور
لم تقدروا حضوره ومساندته لكم حيث قدمتوا اسوء المستويات والنتائج نتج عن ذلك فقدانكم المنافسه على الدوري