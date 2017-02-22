محافظ المندق يطّلع على المواقع المناسبة لإقامة المستشفى العام بسعة 200 سرير - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

قام محافظ المندق صالح بن محمد القلطي بجولة ميدانية على عدد من المواقع بمحافظة المندق يرافقه رئيس بلدية محافظة المندق المهندس سعيد غرم الله الزهراني والمهندس مستور بالقرون مساعد مدير عام الشئون الصحية للشئون الهندسية وذلك لبحث الموقع المناسب لإقامة مستشفى المندق العام الجديد بسعة 200 سرير مع الأخذ باهمية الموقع لخدمة أهالي المحافظة وتوفير المساحات الكبيرة ومراعاة التوسع المستقبلي في أقسام المستشفى والخدمات الخاصة به فيما تم رفع ثلاثة مواقع مساحيا ليتم اختيار الانسب منها وفق الانظمة والتعليمات المعمول بها في اختيار المواقع الصحية .

صرح بذلك مدير الشئون التنموية سعود ال زايد الداموك.

