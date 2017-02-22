الدكتور محمد خياط يقدم أوراق اعتماده سفير للمملكة في كينيا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استقبل رئيس جمهورية كينيا أوهوروا كينياتا، بالقصر الرئاسي في العاصمة نيروبي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد خياط، الذي قدم أوراق اعتماده سفيرا لدى كينيا .

ونقل خياط للرئيس الكيني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهم لفخامته بموفور الصحة والعافية، وللشعب الكيني المزيد من التقدم والازدهار .