بالفيديو.. ثور هائج يتحول لنجم أمريكي بعد مطاردته لساعتين من شرطة نيويورك - صحيفة صدى الالكترونية

نوره الشهري(صدى):

تحول ثور هائج، لنجما على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، بعد أن طاردته قوات شرطة نيويورك الأمريكية، لساعتين كاملتين، بعد نجاحه في الفرار إلى الشارع، والإفلات أكثر من مرة من محاولات تضييق الخناق عليه، وضبطه.

وأظهرت صور التقطت من طائرة هليكوبتر تابعة لقناة تلفزيونية إخبارية خلال المطاردة محاولة فاشلة تلو الأخرى للإمساك بالثور في حي كوينز، حيث حاول رجال الشرطة دون جدوى استخدام سيارات الدورية لتضييق الخناق على الثور الهائج وفي مرحلة من المراحل اندفع بعيدا عن تجمع من المارة ليركض صوب آخرين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن اللقطات المصورة التي بثت حية على الإنترنت جعلت من الثور الشجاع نجما لوسائل التواصل الاجتماعي لفترة قصيرة، وأصبح حي كوينز لمدة وجيزة الموضوع الرئيسي على تويتر.

وغرد بريان أبل مراسل تلفزيون كانساس سيتي على تويتر قائلا: “إدارة شرطة مدينة نيويورك ضد الثور. الثور يواصل الفوز”.

وقال السارجنت لي جونز وهو متحدث باسم الشرطة إنه بعد مطاردة تجاوزت الساعتين دخل الثور فناء منزل في حي جامايكا على بعد 2.4 كيلومتر من المجزر وأطلقت عليه الشرطة سهاما مهدئة وأمسكت به.

وأعلن عن نفوقه لاحقا وقال شرطي آخر إنه على الرغم من عدم معرفة السبب على الفور لكن الإجهاد الذي تعرض له جراء ا

لمطاردة ربما يكون عاملا، مضيفا أن الجيفة أرسلت إلى محرقة في لونج أيلاند.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست إن الشرطة أطلقت على الثور ما لا يقل عن 5 سهام مهدئة قبل أن يلفظ أنفاسه.