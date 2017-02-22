التعليم تكشف عن 34 معياراً لترقية المعلم - صحيفة صدى الالكترونية

التعليم تكشف عن 34 معياراً لترقية المعلم
وضعت وزارة التعليم 34 معياراً لترقية المعلم لوظيفة ” المعلم الخبير ” ، بحيث تتوفر فيه الصفات والمهارات التي تؤهله للعمل قيادياً بالمدرسة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التنظيم الجديد لكادر المعلمين والمعلمات يتضمن 4 فئات هي : (المعلم الخريج، المعلم الممارس، المعلم المتقدم، والمعلم الخبير).
وفيما يلي أبرز المعايير المطلوب توافرها في المعلم الخبير:
1- القدرة على تجسيد القيم الإسلامية وتقديم مبادرات تعزز تلك القيم في المجتمع المدرسي.
2- ابتكار مبادرات مدرسية تؤكد الهوية الوطنية للبلاد والثقافة العربية وتعزز المسؤولية الوطنية واحترام التنوع الثقافي.
3- يكون نموذجاً في تطبيق استراتيجيات متطورة تعزز استخدام اللغة العربية السليمة لتحسين عملية التعليم والتعلم وتعزيز فهم الطلاب لأصول لغتهم واعتزازهم.
4- يكون قدوة في السلوك الأخلاقي ويدعم زملاءه في توسيع معارفهم ومراجعة ممارساتهم لتتماشى مع ميثاق أخلاقيات المهنة والسياسات التعليمية.
5- يصمم مبادرات تساهم في نشر ثقافة التعلم المهني على مستوى المدرسة، ويلمُّ بالمعايير المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية.
6- يصمم ويقدم برامج التطور المهني لزملائه ومعلمي التدريب الميداني ويُقوم أثر التدريب على نواتج الطلاب.
7- يسهم في تحسين المهنة قيادياً.
8- يمارس دوراً على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية والمستوى الوطني من خلال المساهمة في مجتمعات التعليم المهني.
9- يبتكر ويدير مبادرات مدرسية لتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور لدعم العملية التعليمية.
10- يقود أنشطة لتعزيز الشراكات مع المجتمع لدعم التعليم.
11- يوظف فهمه الشامل لخصائص النمو البدني والعقلي والوجداني للطلاب ليرشد الزملاء في تطوير ومراجعة مجموعة من أنشطة التعليم والتعلم التي تراعي الفروق الفردية.
12- يوظف فهمه الشامل باحتياجات تعلم الطلاب من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، ليقود الزملاء لتطوير وتقويم أنشطة التعليم والتعلم الملبية لذلك.
13- يحلل ويطبق الأبحاث الحديثة بكيفية تعلم الطلاب من خلال المشاركة في الأبحاث الإجرائية.
14- يطبق معرفة شاملة لمحتوى التخصص لتحسين عملية التعليم والتعلم ويشارك في مراجعة محتوى المنهج.
15- يرشد الزملاء لتطوير فهمهم لتصميم المنهج وتخطيطه وتقويمه وإعداد التقارير لتحسين عملية التعليم والتعلم.
16- يظهر فهماً بطرق التدريس الإبداعية ليقود تحسينات مدرسية في عملية التعليم والتعلم.
17- يوظف أبحاث طرق التدريس الفعالة المبنية على الفهم والمرتبطة بمجالات التخصص المتنوعة لتقويم وتحسين المحتوى المعرفي وطرق التدريس.
18- يوظف فهمه الشامل للتطورات الحديثة في التدريس الفعال للقراءة والكتابة والحساب، ويرشد الزملاء في تقويم وتحسين ممارستهم في هذه المجالات.
19- يظهر ممارسة نموذجية، ويرشد الزملاء في تطوير ومراجعة التخطيط المبني على البحوث الحديثة المرتبطة بكيفية تعلم الطلاب.
20- يمارس دوراَ قيادياَ على مستوى المدرسة في تخطيط وتقويم وحدات التعلم بناء على المعرفة بالمحتوى ومصفوفة المدى والتتابع والعلاقة بالمناهج الأخرى.
21- يقدم استراتيجيات تدريس نموذجية، ويقود الزملاء لتوسيع نطاق استخدامهم لاستراتيجيات التدريس الفعالة وتقويم أثرها على التعلم.
22- يُقوم ويطور مصادر التعليم التي قد تشمل تقنيات التعليم لإشراك الطلاب بتفاعل في عملية التعلم.
23- يصمم ويُقوم ويقدم نماذج في استخدام مجموعة واسعة من استراتيجيات التدريس المتمايز الفعالة التي تلبي احتياجات تعلم الطلاب بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
24- يرشد الزملاء في مراجعة وتعديل وتوسيع مدى استخدام أنشطة التدريس التي تنمي مهارة حل المشكلات، ومهارات التفكير الناقد والإبداعي.
25- يظهر ممارسة فعالة في تطوير ثقافة التوقعات العالية ويقوم بدور قيادي في ذلك لجميع الطلاب، بما يحفزهم لوضع وتحقيق أهداف تعلم مدى الحياة.
26- يقدم نموذجاً في إدارة سلوك الطلاب باحترام ويراجع ويطور المبادرات المدرسية لإدارة سلوك الطلاب بإيجابية.
27- يصمم بيئات تعلم آمنة وتفاعلية ويدعم زملائه في تنويع أساليبهم.
28- يمثل نموذجاً في مهارات الاتصال والعلاقات الشخصية ويدعم الزملاء في تقويم وتحسين فعالية مهاراتهم في الاتصال والتفاعل الإيجابي القائم على الاحترام مع الطلاب.
29- يقود زملاءه في تصميم وتنفيذ ومراجعة أساليب التقويم التشخيصي والتكويني والختامي وأساليب التقويم الذاتي للطلاب لتنويع أساليب التقويم الموثوقة المستخدمة.
30- يوظف المستجدات في التقويم والمناسبة للتخصص ويتعاون مع الزملاء في مراجعة أثر ممارسات التقويم على مخرجات التعلم.
31- يستخدم بيانات الاختبارات المحلية والوطنية لتقويم أثر التدريس على تعلم الطلاب ويقود الزملاء في تطوير التخطيط لوحدات التعلم وتعديل ممارساتهم التدريسية.
32- يقدم ممارسات نموذجية مثالية ويرشد الزملاء في بناء قدراتهم في تقديم تغذية راجعة دقيقة وبناءة وفي الوقت المناسب تلبي احتياجات الطلاب، وتعزز تعلمهم.
33- يقدم ممارسة نموذجية في التغذية الراجعة الواضحة والفعالة والمقدمة في الوقت المناسب لأولياء الأمور، ويبتكر الفرص التي تشركهم في تحسين تعلم الطلاب ودعم الأولويات التعليمية للمدرسة.
34- يقوم ويحسن أساليب إعداد وتقديم التقارير على مستوى المدرسة لتلائم احتياجات الطلاب وأولياء الأمور والزملاء.
طوط[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه الحمد لله ماني مدرس
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
بالتوفيق للجميع ان شاء الله.
ابو عزوز[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
35- يقوم بغسل المدرسه وتنظيف الفصول كل يوم
36- يكون لديه الخبره المهنيه في اعداد وطبخ الطعام وتقديمه بافضل صوره للطلاب
37- ان يكون مشاركا فاعلا في كنس وتنظيف الشارع امام المدرسه والطرق الؤديه اليها
38 -اكملوا الباقي ………..
fadi[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
38- ان ينبت له ذيل بعد ان يدرك تلك المعايير انها محال ان يقوم بها كلها مع التكاليف التي معه من حصص وغيرها وانه اخطأ بداية حياته بالتحاقه بمهنة معلم
مذكر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
قم للمعلم وفه التبجيلا ..كاد المعلم أن يكون رسولا
مهنة الرسل
لا تعليق على كلامكم فهو من كسب عقولكم
bbb255[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
فادي انا معاك بكلامك
النهرالجاف[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 3 شهور
كل هاالتعجيز عشان الفلوس وباقي البقيه في الطريق العلاوه على التقييم وخمسه%فقط اللي حاياخذو العلاوه كامله اما البقيه فلا..
عموما اللي قاعد يصير تضييق علينا