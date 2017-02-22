التعليم تكشف عن 34 معياراً لترقية المعلم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وضعت وزارة التعليم 34 معياراً لترقية المعلم لوظيفة ” المعلم الخبير ” ، بحيث تتوفر فيه الصفات والمهارات التي تؤهله للعمل قيادياً بالمدرسة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن التنظيم الجديد لكادر المعلمين والمعلمات يتضمن 4 فئات هي : (المعلم الخريج، المعلم الممارس، المعلم المتقدم، والمعلم الخبير).

وفيما يلي أبرز المعايير المطلوب توافرها في المعلم الخبير:

1- القدرة على تجسيد القيم الإسلامية وتقديم مبادرات تعزز تلك القيم في المجتمع المدرسي.

2- ابتكار مبادرات مدرسية تؤكد الهوية الوطنية للبلاد والثقافة العربية وتعزز المسؤولية الوطنية واحترام التنوع الثقافي.

3- يكون نموذجاً في تطبيق استراتيجيات متطورة تعزز استخدام اللغة العربية السليمة لتحسين عملية التعليم والتعلم وتعزيز فهم الطلاب لأصول لغتهم واعتزازهم.

4- يكون قدوة في السلوك الأخلاقي ويدعم زملاءه في توسيع معارفهم ومراجعة ممارساتهم لتتماشى مع ميثاق أخلاقيات المهنة والسياسات التعليمية.

5- يصمم مبادرات تساهم في نشر ثقافة التعلم المهني على مستوى المدرسة، ويلمُّ بالمعايير المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية.

6- يصمم ويقدم برامج التطور المهني لزملائه ومعلمي التدريب الميداني ويُقوم أثر التدريب على نواتج الطلاب.

7- يسهم في تحسين المهنة قيادياً.

8- يمارس دوراً على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية والمستوى الوطني من خلال المساهمة في مجتمعات التعليم المهني.

9- يبتكر ويدير مبادرات مدرسية لتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور لدعم العملية التعليمية.

10- يقود أنشطة لتعزيز الشراكات مع المجتمع لدعم التعليم.

11- يوظف فهمه الشامل لخصائص النمو البدني والعقلي والوجداني للطلاب ليرشد الزملاء في تطوير ومراجعة مجموعة من أنشطة التعليم والتعلم التي تراعي الفروق الفردية.

12- يوظف فهمه الشامل باحتياجات تعلم الطلاب من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، ليقود الزملاء لتطوير وتقويم أنشطة التعليم والتعلم الملبية لذلك.

13- يحلل ويطبق الأبحاث الحديثة بكيفية تعلم الطلاب من خلال المشاركة في الأبحاث الإجرائية.

14- يطبق معرفة شاملة لمحتوى التخصص لتحسين عملية التعليم والتعلم ويشارك في مراجعة محتوى المنهج.

15- يرشد الزملاء لتطوير فهمهم لتصميم المنهج وتخطيطه وتقويمه وإعداد التقارير لتحسين عملية التعليم والتعلم.

16- يظهر فهماً بطرق التدريس الإبداعية ليقود تحسينات مدرسية في عملية التعليم والتعلم.

17- يوظف أبحاث طرق التدريس الفعالة المبنية على الفهم والمرتبطة بمجالات التخصص المتنوعة لتقويم وتحسين المحتوى المعرفي وطرق التدريس.

18- يوظف فهمه الشامل للتطورات الحديثة في التدريس الفعال للقراءة والكتابة والحساب، ويرشد الزملاء في تقويم وتحسين ممارستهم في هذه المجالات.

19- يظهر ممارسة نموذجية، ويرشد الزملاء في تطوير ومراجعة التخطيط المبني على البحوث الحديثة المرتبطة بكيفية تعلم الطلاب.

20- يمارس دوراَ قيادياَ على مستوى المدرسة في تخطيط وتقويم وحدات التعلم بناء على المعرفة بالمحتوى ومصفوفة المدى والتتابع والعلاقة بالمناهج الأخرى.

21- يقدم استراتيجيات تدريس نموذجية، ويقود الزملاء لتوسيع نطاق استخدامهم لاستراتيجيات التدريس الفعالة وتقويم أثرها على التعلم.

22- يُقوم ويطور مصادر التعليم التي قد تشمل تقنيات التعليم لإشراك الطلاب بتفاعل في عملية التعلم.

23- يصمم ويُقوم ويقدم نماذج في استخدام مجموعة واسعة من استراتيجيات التدريس المتمايز الفعالة التي تلبي احتياجات تعلم الطلاب بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

24- يرشد الزملاء في مراجعة وتعديل وتوسيع مدى استخدام أنشطة التدريس التي تنمي مهارة حل المشكلات، ومهارات التفكير الناقد والإبداعي.

25- يظهر ممارسة فعالة في تطوير ثقافة التوقعات العالية ويقوم بدور قيادي في ذلك لجميع الطلاب، بما يحفزهم لوضع وتحقيق أهداف تعلم مدى الحياة.

26- يقدم نموذجاً في إدارة سلوك الطلاب باحترام ويراجع ويطور المبادرات المدرسية لإدارة سلوك الطلاب بإيجابية.

27- يصمم بيئات تعلم آمنة وتفاعلية ويدعم زملائه في تنويع أساليبهم.

28- يمثل نموذجاً في مهارات الاتصال والعلاقات الشخصية ويدعم الزملاء في تقويم وتحسين فعالية مهاراتهم في الاتصال والتفاعل الإيجابي القائم على الاحترام مع الطلاب.

29- يقود زملاءه في تصميم وتنفيذ ومراجعة أساليب التقويم التشخيصي والتكويني والختامي وأساليب التقويم الذاتي للطلاب لتنويع أساليب التقويم الموثوقة المستخدمة.

30- يوظف المستجدات في التقويم والمناسبة للتخصص ويتعاون مع الزملاء في مراجعة أثر ممارسات التقويم على مخرجات التعلم.

31- يستخدم بيانات الاختبارات المحلية والوطنية لتقويم أثر التدريس على تعلم الطلاب ويقود الزملاء في تطوير التخطيط لوحدات التعلم وتعديل ممارساتهم التدريسية.

32- يقدم ممارسات نموذجية مثالية ويرشد الزملاء في بناء قدراتهم في تقديم تغذية راجعة دقيقة وبناءة وفي الوقت المناسب تلبي احتياجات الطلاب، وتعزز تعلمهم.

33- يقدم ممارسة نموذجية في التغذية الراجعة الواضحة والفعالة والمقدمة في الوقت المناسب لأولياء الأمور، ويبتكر الفرص التي تشركهم في تحسين تعلم الطلاب ودعم الأولويات التعليمية للمدرسة.

34- يقوم ويحسن أساليب إعداد وتقديم التقارير على مستوى المدرسة لتلائم احتياجات الطلاب وأولياء الأمور والزملاء.