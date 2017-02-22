أسرار احتفاظك بالرجل في كلمات الإعجاب.. وهذه أشهرها - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تعتمد المرأة في علاقتها الزوجية على طرق واساليب عديدة للحفاظ على الحب في العلاقة الزوجية، فضلاً عن جذب اهتمام الرجل وصرف نظره عن اهتمامه المفرط ببعض هواياته مثل كرة القدم أو تصفح الإنترنت أو الخروج مع الأصدقاء.

وفي الواقع، قد تكون مجاملة لطيفة وعبارات إطراء للرجل كفيلة بتحسين الأجواء بين الزوج وزوجته، وتمتين العلاقة بينهما.

يرغبن العديد من النساء في الحفاظ على علاقة الحب مع أزواجهن، ويبحثن عن طرق من شأنها أن تقضي على برود العلاقة العاطفية. وفي هذا السياق، يحاول الخبير والمختص في العلاقات، ماثيو هاسي، مد يد العون وتقديم بعض النصائح، التي قد تمكّن المرأة من كسب الرجل وضمان حبه لها.

وفيما يلي، مجموعة عبارات ومجاملات قدمها موقع “Good House” الروسي، والتي يمكن أن تعتمدها المرأة مع زوجها لتحسين علاقتها به:

1- تعجبني جداً.. عندما يطبخ شيئًا

بمجرد أن تعبر المرأة لزوجها عن إعجابها به، سيساهم ذلك في إثارة العواطف وتحسين العلاقة بينهما. كما أنه من المهم أن تعبر المرأة عن تقديرها لما يقوم به الرجل من أجلها مهما كان بسيطاً. وتجدر الإشارة إلى أن قيام الرجل بأعمال المطبخ يعتبر أمراً مثيراً جداً لإعجاب المرأة. ولتشجيعه على ذلك يجب أن تعبري عن تقديرك لما فعله، حتى وإن جعل مطبخك بعد هذا الطبق أشبه بساحة معركة حربية!

2- أشعر بالأمان عندما أكون برفقتك

هذا الإطراء يحمل في داخله دفعاً وتشجيعاً كبيرين للرجل، ويشعره بأنه محل ثقة لدى الزوجة أو الحبيبة. إذ يعتبر الرجل على مر السنوات مسؤولاً عن حماية المرأة، لهذا قد يعد هذا الإطراء مفيداً لأن الرجل يشعر بأهميته بالنسبة للمرأة، كما يساهم بالتالي في تقوية العلاقة بينهما.

3- أحب طريقتك في تحقيق أهدافك.. تبدو مميزاً

تلك الجملة لا تعتبر مجرد مدح لإنجازات الزوج ونجاحاته، وإنما تعتبر إطراء لما يتمتع به من سمات شخصية حميدة. فمن خلال هذه المجاملة، تعمل المرأة على تحفيز زوجها ودعمه، الأمر الذي يعود بالفائدة على علاقتهما العاطفية. لذلك، بدلاً من أن تقول المرأة لحبيبها أو زوجها: سيارتك جميلة أو منزلك جميل، ينصح بأن تخبره بأنه ناجح وقادر على تحقيق أحلامه بطريقة ذكية.

4- أخبر أصدقائي دائماً أنني محظوظة بحبيب/ زوج رائع مثلك

هذه المجاملة، تشعر الرجل بمدى افتخار زوجته أو حبيبته به وبأنها تكن له مشاعر خاصة واستثنائية وتحترمه، الأمر الذي من شأنه أن يكوّن علاقة حب فريدة من نوعها. في المقابل، من الممكن أن تؤدي هذه المجاملة إلى نتائج عكسية عندما يكون الرجل غير واثق في نفسه، أو غير فخور بما يقوم به، فيجيب: “أنا لست فخوراً بنفسي، وإذا كنت فعلاً فخورة بي فأنت مخطئة”.

5- تبدو وسيماً

عادةً، لا يحظى الرجال بمجاملات متعلقة بمظهرهم الخارجي أو أجسادهم على عكس المرأة، لهذا تعتبر مجاملة الرجل من ناحية الشكل أمراً مهماً قد يفيد العلاقة العاطفية كثيراً.