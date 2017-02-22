سفارة المملكة في إندونيسيا تنهي احتجاز 200 مواطن .. وترفع مذكرة احتجاجية بالواقعة - صحيفة صدى الالكترونية

سفارة المملكة في إندونيسيا تنهي احتجاز 200 مواطن .. وترفع مذكرة احتجاجية بالواقعة
تمكنت سفارة المملكة في إندونيسيا، اليوم، من الإفراج عن 200 مواطنا، كان قد اعتلقتهم السلطات في منطقة بونشاك بالجبل الأخضر، دون أي اسباب واضحة، وقامت بسحب جوازاتهم، وإركابهم في حافلات ونقلهم إلى العاصمة جاكرتا، قبل أن تتدخل السفارة وتنهي احتجازهم.
كما رفعت السفارة مذكرة احتجاج رسمية للسطات الإندونيسية المعنية، بعد تدخلها باتصالاتها للإفراج عن المحتجزين في وقت وجيز.
وقال أسامة محمد الشعيبي، سفير المملكة بإندونيسيا، إن ما حصل غير مبرر ولا يقبله عقل، وستبحث السفارة عبر القنوات القانونية والدبلوماسية مع الإندونيسيين الأسباب.
وأكد عبر حسابه على تويتر، أن السفارة تفاعلت سريعًا بالاتصال مع المسؤولين، حيث تم إيقاف الحافلات وإنزال المواطنين داخل السفارة واستعادة جوازاتهم وتسليمها لهم، وإعادتهم لأماكن إقاماتهم.
وفي ملابسات الواقعة قال عدد من السعوديين إن الشرطة قامت بدهمهم في المنازل وفي المطاعم وفي الشوارع، وذلك في آخر ساعة من ليل أمس، وإركابهم في حافلات وتمّ نقلهم إلى جاكرتا 130 كلم لوزارة الجوازات الإندونيسية بعد أن تمّ سحب جوازاتهم السعودية؛ حيث بلغ العدد ما يقارب 200 مواطن.
وبيّنوا أنهم تلقوا معاملة سيئة من قِبل الشرطة وعاشوا ليلة مرعبة؛ حيث تمّ منع عدد من المرضى بأخذ أدويتهم، ما دفع ذلك عدداً منا إلى التواصل مع السفارة السعودية.
وأضافوا أن السفير السعودي أسامة الشعيبي وصل فجراً، وقام بإنهاء احتجازنا ونقلنا إلى مقر السفارة السعودية وتمّ تسليمنا الجوازات، فيما تمّ نقل اثنين من السعوديين للمستشفى من قِبل السفارة لتلقي العلاج.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
طيب إيش هي اسباب القبض عليهم .❓❓⁉❗
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على السلامه.
ابو نايف[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
امنع السفر ياولي الامر لتلك الدوله التي اصبحت تعامل السعوديين معامله لانجدها في دول غير مسلمه
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
قاطعوا السفر لاندونيسيا وخلوهم تخيس فنادقهم ومنتجعاتهم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
رؤية ٢٠٣٠ صدقوني
نص طرش البحر في جدة قافله معهم وحمسو ربعهم هناك يتمردون
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
رؤية ٢٠٣٠ صدقوني
نص طرش البحر في جدة قافله معهم وحمسو ربعهم هناك يتمردون
آيمن البلوي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
الجبل الناس فيه بدو يناموا بدري وربعنا هناك سكارى واغاني اخر الليل والي مسكوهم كانوا متجمعين في مطعم الجزيزة ومجمع كوتا بونقا ، وعددهم قليل سبق تقول 120 وانتم 200، كلهم عزاب
وبعدين والله ما الومهم ، ي غريب خلك اديب
المطوع[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور
ياحكومتنا يامسولين ياناس ليش كل هذا ليش احني رخيصين كذا ليش دايمن وحقنا مهظوم ليش دايمن وحني ننهان واسهل شي اهانتنا وبالعكس باقوى اهانه يهينو السعودي ويهينو ملوكنا ويهينو جوازنا ويهينو سفاراتنا يجمعو 200 في باصات ليش عشان ادعاره عشان السهر ليش نكذب علي انفسنا لاوالله عشان احنى بعيونهم اضعف شي فعيونهم مين يذكر مقاطعة تايلند اللي ماهو عارف يدخل بقوقل ويعرفها عشان قصر احدا الامرا انسرق ياساتر ياحكومه طيب احني ننهان وندعس ويقول اسفير رايح نناقش الموضوع مع المسوليين الندنوسيين الله يشيلك انت واللي يايدك احني احقر شعب ماهو بعيون الشعوب اللي برا بس الا بعيون مسوليينا ارفعونا الله لايرفعكم عزونا عاقبو الحكومه الندنوسيا اشد العقاب ليش مرخصينا ليش شعبك ينهان وينضرب ويندعس عليه ليش يسوون فينى كذا انسرق احدا قصوركم قاطعتو دوله اكثر من عشرين سنه وينسرق كرامت شعبك ولا حاجه سارت
انا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
كثير من الي مسافرين رايحين من اجل الدعارة والشراب ولجاء عندنا كل شي عنده حرام مايجوز ولراح برا من ملهى لملهى كأن الله موجود في السعودية بس ياخي اندونيسيا دولة مسلمة وماترضى ان كل هالكم من الناس يجي يمارس الدعارة على ارضها فهي تنكر ذلك من ناحية دينية ومجتمعية قد تكون كثرة الشكاوي ضد السعوديين وكذلك المساهمه في انتشار الأمراض والأوبئة الجنسية والتي تكلف الاقتصاد الاندونيسي ملايين الدولارات لذلك قد تكون هذه المشكلة عبارة عن انفجار ناتج عن الكبت الطويل ضد بعض المسافرين وخلونا واقعيين لو سألت اي مسافر لندونيسيا من اي بلد ليش جاي هنا بيجوابك انه جاي زيارة للبلد وسياحة اما الكثير من السعوديين جاي من اجل تغيير الزيت على قولتهم لذلك من حق اي دولة ترفض الفساد على ارضها
المطوع[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور
انت يا انا انت رجال اقسم بالله تتفلسف ومنت عارف شي بس تكتب ياخي اذا قصدك ادعاره هذا شي قبل لا تنولد وهم يعتبرونه عايدي سياحه اقتصاد المشكله ياعم الفيلسوف عن اهانه عن جمع جميع السعوديين بس يعني كويتي لا امراتي لا اي جنسيه ثانيه لا المقصود انت احني اضحيه تقول لي دعاره كل ادول فيها دعاره وعلني كمان ياااااالله يعني دوبهم يصحو دوب يصحى ادين بقلوبهم ياخي اذا انت ماعندك غيره علي بلدك وعلي دولتك وعلي شعبك ياخي نقطنا بسكاتك قسم بالله ماجابنا ورا غير انت وشكالك اللي دايمن يحطو الغلط فينى ومسوي فيها خفيف دم تغير الزيت الله يغير مخك سعوديين تنهان جوزات سعوديه ترمي بالارض شباب ينضرب اخيل انك طالع انت وهلك وخليت اهلك بالفندق وجات الباصات وشالتك لانك سعودي كيف يكون موقفك ياعم ازيت يااخي ماهو كل مايسافر يدور العلوم اللي تقول عليها
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
صدقت ياخوي المطوع وبيَضَ الله وجهِك .
مواطن[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
ياعزيزي منطقة بونشاك أو الجبل الأخضر يسكنه ناس يصحون صلاة الفجر وينامون الساعه التاسعه ليلا وهؤلاء ربعنا يصحون الساعه تسعه ليلا تبدأ حفلاتهم ولهوهم حسبي الله ونعم الوكيل
………..
ذهبت مع أسرتي إلى الجبل واستيقظ صلاة الفجر ولا انام طوال اليوم وعند الساعه التاسعه ليلا انام بدون لا أعلم بحالي من حلاوة اليوم الذي قضيته ولكن هناك سكارى يبدأون في أواخر الليل بإطلاق الالعاب الناريه مما يسببون الازعاج للبشر ولعدم وجود صوت المكيف تصحى أكثر من مرة وعندما تسأل عن السبب الازعاج يقولون لك هذا سعودي فيه سوي حفله
أتمنى من المسؤولين معاقبة السعوديين الذين يشوهون سمعتنا في بعض البلدان
مواطن[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
هل ترضى بأن يأتي عند بيتك اجنبي ويستخدم الالعاب الناريه في آخر الليل ويسبب لك الرعب
هذا هو اللي حاصل في بونشاك
مواطن[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
المشكله انهم خربو على باقي الناس سواء خليجي أو عربي
أغلب الخليجين يجدون المتعه في نهار بونشاك من الأمطار والأشجار والورود والجو الجميل لذلك يقضون وقتهم في الجبل ويتميز برخص الأسعار عن باقي الدول
المطوع[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور
بارك الله فيك يابو طراطيع تدري ان اقتصاد بونشاك واهل بونشاك واهل بقر والقرى القريبه والبعيده مني ومنك وهم مبسوطين مادام احنى نجي البلد هذى لان رزقهم علي الله ثم انت يعني ماهم منزعجين ثاني شي ياخوي انت تدرعم انت واهلك وتروح تسكن جنب الشباب ليش في سكن للعوئل بعدين ياخوي هذي ماهي المشكله المشكله من البدايه انت في هذي البلد تتعامل بأهانه انت في المطار تشوف كيف يتعاملو مع الاجانب هل يطلبوهم بخشيش هل يعاملوهم زي مايعاملوك لان سفارتهم قويه لان اي واحد يتصل علي سفاره تحضل وتحقق وتنشب لهم كيف يتعامل مواطنا كذا مو زي سفارتنا تذكر اسنه اللي فاتت اللي فقعو وجههم بالمطار وش سار مع العسكر وش سوت سفارتك انتها كل شي مغي اقول المثل يكرمو اشباب اللي انضربو عشان معطاهم بخشيش ايش صار من سفارتنا واخرها اللي جمعوهم بالباص تقال اثيوبيين ماعندهم اقامه ماتقال احنى سياح نرفع اقتصاد البلد حقتهم شايفينا ولا شي فهمت ذحين يااخ طراطيع قال طراطيع لو يابو طراطيع وقتها كنت هناك وشالوك بالباص زي المتشردين وتركت اهلك لا حول ولاقوه سالتك بالله تقول كذا ماقول غير حسبي الله ونعم تلوكيل
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
فاضل[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 3 شهور
اخوي المطوع .. اولا ما في شعب في الارض يحب انه الدعارة تنتشر في بلده .. بدليل انه القانون يجرمه.. ولكن احيانا يكونون مضطرين لسوء الحالة المادية للتغاضي عنه الى حد ما.. فلا تقول انه الشعب الاندونيسي المسلم يرضى بهذا .. فما بالك ان كان من يمارس هذا السعودي المفترض ان يكون قدوة لانه من بلد الحرمين .. للعلم اهل القرى في اندونيسيا ممكن يقدسوك ويتبركوا فيك اذا عرفوا انك سعودي ..فقط لقربك من الحرم .. فطبيعي لما يشوفوا السعودي هو اللي يمارس الرذيلة تكون ردة الفعل عكسية واقوى من غير السعودي
ثانيا .. للاسف معظم السياح يكونون محترمين عكس معظم السياح السعوديين وبالذات العزاب .. سوء ادب وسوء اخلاق على باله ان بفلوسه اشترى الناس ويعتقد انه من حقه كل شيء محرم
ثالثا .. لكل بلد ثقافتها ..مثل ما الواسطة لها دور كبير في المجتمع السعودي .. ايضا ثقافة البقشيش لها دور كبير في المجتمعات الاخرى (رغم اني اكرهها).. واحيانا تكون شبه الزامية وتعبر عن شكر لمقدم الخدمة في المطاعم مثلا .. واحيانا تكون بديل عن الرشوة .. بسبب سوء الحالة الاقتصادية عندهم .. غالبا تكون مبالغ تافهة .. وانت كسائح تصرف مبالغ مهولة على الفنادق وعلى متعك الشخصية والمطاعم .. ما تقدر تدفع بقشيش تافه وتريح راسك ؟؟؟ وفي نفس الوقت تاخذ الخدمة الممتازة ؟؟
محمد[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
مواطن صح كلامك هذا الذي ساير في الجبل ويمكن يدعون عليهم
سائح في بونشاك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ياجماعة كلام الاخ اللي يقول الشباب السعوديين يشعلون الالعاب النارية في الليل في بونشاك كلامه صحيح 100%
ومنطقة كوتا بونقا منطقة مشهورة ومعروفة تماما لدى الشباب السعودي
وهي للاسف منطقة سيئة السمعة وحتى الانودونيسين يقولون هذا الكلام
وهي تداهم بشكل مستمر من قبل الامن الاندونيسي لمعرفتهم بما يجري داخل فلل هذه المنطقة وبالمناسبة كوتا بونقا هو مجمع فلل للعزاب وايضا للعوائل
بعض العوائل لايعلمون عن سمعة هذا المنتجع السيئة فيسكونون فيه وعندما يكتشفون ذلك يغادروه
انا سافرت في يناير الماضي الى اندونيسيا وكنت اعلم عن السمعة السيئة لهدا المنتجع والحمد لله انني لم اسكن فيه بل سكنت في الجهة المقابلة اي في نهاية الجبل حيث انا منتجع كوتا بونقا يقع في بداية الجبل
وللفضول وحب الاستطلاع سالت سائقي الخاص في بونشاك عن منتجع كوتا بونقا فقال لي بالحرف الواحد هذا المنتجع سيء السمعة وتكثر فيه ……. مافي داعي اكتبها
بدر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الأمريكان والأستراليين والجنسيات الأوروبية في بالي يعني هم جايين يعلمون الأندونيسيين مكارم الأخلاق وتعاليم دينهم ولا جايين للسكر والدعارة.
أنا ما أبرر هالتصرفات بس السياحة مفهومها عند الغرب كذا وإذا كانوا السعوديين يتصرفون زي الأجانب فما مهو كل السعوديين كذا أكثرهم سياحة وتصوير ونقاهة.
وأصلا في عرف كل الدول سياسيا وأمنيا ماتعتقل بدون ما تبلغ المعتقل بتهمته.
هذا تصرف أرعن من البوليس الأندونيسي وغير مسؤول.
بالمطار يحاولون بأقذر الطرق الحصول على بقشيش وبأسلوب الابتزاز وهذا الشي معروف عنهم.
منها موقف لشخص أعرفه شخصيا طلبوا من زوجته كشف وجهها بالمطار مع إن الجواز معهم وهو وزوجته في انتظار رحلة العودة للسعوديين وكل اللي حولهم سعوديين وماتخلص من هالموقف إلا بدفع بقشيش لهم.
لكن بالله عليكم شوفوا البوليس الأندونيسي كيف يصرون من الجراوة عند الأجانب يارجال يقدسونهم كأنهم أسيادهم.
لكن مع هذا كله على كل سعودي يسافر للخارج أن يظهر أفضل ماعنده من الأخلاق وحسن التعامل ويعلم تماما أنه سفير لبلده.
السفارات السعودية مقصرة معنا لكن اعتقادي أن سبب تقصير السفارات هي عدم ثقتها دائما بنظافة مواقف السعوديين وأنهم فعلا قد يكونوا وقعوا في تصرفات ومخالفات غير مسؤولة.
الأجانب عندهم وعي قانوني بحقوقهم وبقوانين الدول اللي يسافرون لها لذلك سفاراتهم تثق فيهم وتدافع عنهم بقوة وتلاحق الجهات المسؤولة في البلد وعلى مستوى دبلوماسي عالي جدا في حال الإساءة لأي من مواطينها في الخارج.
مانحتاجه هو وعي قانوني وثقة من سفارتنا في الدول وكذا إن شاء الله تتلاشى مثل هذه الحوادث.
السعوديين غالبتيهم ناس طيبين لكن قلة الوعي عندهم تحطهم في مثل هالمواقف.
فوق هام السحب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
اه ياقهري اه
مفرح[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
بلدهم اغلبها دعاره بصراحه اقطعو علاقتهم مع المملكه لانو عالم لا تحترم الا الاروربيين بلد كلها عفن وانصح السعوديين بعدم السفر الي اندونسيا
مفرح[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
بلدهم اغلبها دعاره بصراحه اقطعو علاقتهم مع المملكه لانو عالم لا تحترم الا الاروربيين بلد كلها عفن وانصح السعوديين بعدم السفر الي اندونسيا
دنحي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ياخي ليش تروحو اندونسيا وش فيها غير الواسخه وشعب يالله لك الحمد نصاب اقطعو علاقتنا مع اندونسيا وريحونا
محمدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم
كلامكم على العين والراس
وانا مع الاخ بدر ماشاء الله تبارك الله كلامه عقلاني
فعلا السعودين عندهم عدم وعي وادارك للقانون .
فهد العتيبى[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
خلنا صريحين وبلا طك حنك عالفاضى اغلب الشباب السعودى يروح لأوندونيسيا لأجل الدعارة وأغلبهم سكارى والعياذ بالله سهر والعاب نارية للصباح والمراقص والبارات مليانة منهم فضحونا وخربو سمعتنا وسمعة كل الخليجيين والان فى اندونيسيا اصبحو يحتقرو السعودى كانو يظنون ان الشعب السعودى شعب متدين محافظ على صلاته ودينه وجو ذولى الشباب وخبصو الدنيا سكر وعربدة ودعارة وشذوذ وليتهم راحو لبالى حيث هناك اغلب السكان هندوس وبوذيين ومنطقة سياحية معروفة تقبل بها الدعارة والسكر والعربدة . لا يقومو يروحو بونشاك والمناطق الريفية حيث اغلب السكان هناك قرويين بسطاء طيبون و متدينيين محافظين . الله المستعان الله ينتقم منكم شوهتو سمعتنا وفضحتونا .وخليتونا مسخرة بين الأمم
فهد العتيبى[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
خلنا صريحين وبلا طك حنك عالفاضى اغلب الشباب السعودى يروح لأوندونيسيا لأجل الدعارة وأغلبهم سكارى والعياذ بالله سهر والعاب نارية للصباح والمراقص والبارات مليانة منهم فضحونا وخربو سمعتنا وسمعة كل الخليجيين والان فى اندونيسيا اصبحو يحتقرو السعودى كانو يظنون ان الشعب السعودى شعب متدين محافظ على صلاته ودينه وجو ذولى الشباب وخبصو الدنيا سكر وعربدة ودعارة وشذوذ وليتهم راحو لبالى حيث هناك اغلب السكان هندوس وبوذيين ومنطقة سياحية معروفة تقبل بها الدعارة والسكر والعربدة . لا يقومو يروحو بونشاك والمناطق الريفية حيث اغلب السكان هناك قرويين بسطاء طيبون و متدينيين محافظين . الله المستعان الله ينتقم منكم شوهتو سمعتنا وفضحتونا .وخليتونا مسخرة بين الأمم
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13379 ] نشر منذ 3 شهور
كانهم ماسكينهم على سواد وجة الله لايردهم
فضحونا بكل مكان حتى اندونيسا