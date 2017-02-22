بالفيديو: رجل يتعرض لحدث نادر وغريب.. متر واحد كان ينقذ حياته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو: رجل يتعرض لحدث نادر وغريب.. متر واحد كان ينقذ حياته
أظهر مقطع فيديو تعرض رجل برازيلي في الخمسين من عمره لحادث نادر ومذهل بين الحوادث الدموية الصادمة.
وأبان الفيديو الرجل يسير بشكل طبيعي قرب محل لبيع العجلات في مدينة Ipatinga بولاية “ميناس جيرايس” في الوسط البرازيلي، حين أطلت من الطريق السريع فوقه، عجلة نراها أفلتت منطردة فجأة من إحدى السيارات، وراحت تتدحرج نزولاً وصعوداً، حتى انتهت قفزتها الأخيرة في الهواء بصدم رأسه مباشرة، فانهار روبرتو فرنندس نازفاً على الطريق ومغمى عليه في الحال.
كاميرا مراقبة بالمكان صورت ما حدث كاملاً وبوضوح، وتحول ما صورته إلى فيديو، انتقل من “يوتيوب” بدءاً من أمس، وانتشر في العالم كله تقريباً، وبلغات حية عدة، أجمع من كتبوا بها خبره على أن صدفة غريبة ونادرة، ارتطمت معها العجلة بقوة برأس الرجل الذي لا يزالون يعالجونه من نزيف داخلي ورضّ عنيف برأسه في مستشفى نقلوه إليه إلا أنه عبر حاجز الخطر.
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
لا اله الا الله😲😲
حلم السنين[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
اللي راح يلحق الكفر
ع أساس انه مسك المجرم
حلم السنين[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
اللي راح يلحق الكفر
ع أساس انه مسك المجرم
حلم السنين[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
اللي راح يلحق الكفر
ع أساس انه مسك المجرم
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
Misfer MMM[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 3 شهور
لا اله الا الله وحده لا شريك له