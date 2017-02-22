بالفيديو: رجل يتعرض لحدث نادر وغريب.. متر واحد كان ينقذ حياته - صحيفة صدى الالكترونية

برازيليا(صدى):

أظهر مقطع فيديو تعرض رجل برازيلي في الخمسين من عمره لحادث نادر ومذهل بين الحوادث الدموية الصادمة.

وأبان الفيديو الرجل يسير بشكل طبيعي قرب محل لبيع العجلات في مدينة Ipatinga بولاية “ميناس جيرايس” في الوسط البرازيلي، حين أطلت من الطريق السريع فوقه، عجلة نراها أفلتت منطردة فجأة من إحدى السيارات، وراحت تتدحرج نزولاً وصعوداً، حتى انتهت قفزتها الأخيرة في الهواء بصدم رأسه مباشرة، فانهار روبرتو فرنندس نازفاً على الطريق ومغمى عليه في الحال.

كاميرا مراقبة بالمكان صورت ما حدث كاملاً وبوضوح، وتحول ما صورته إلى فيديو، انتقل من “يوتيوب” بدءاً من أمس، وانتشر في العالم كله تقريباً، وبلغات حية عدة، أجمع من كتبوا بها خبره على أن صدفة غريبة ونادرة، ارتطمت معها العجلة بقوة برأس الرجل الذي لا يزالون يعالجونه من نزيف داخلي ورضّ عنيف برأسه في مستشفى نقلوه إليه إلا أنه عبر حاجز الخطر.