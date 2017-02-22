أمور مثيرة يخفيها الرجل عنكِ - صحيفة صدى الالكترونية

أمور مثيرة يخفيها الرجل عنكِ
لدى الرجل امور يخفيها عن المرأة لأنّه يعتبرها انتقاصاً من رجولته، تعرّفي إليها في الأسطر التالية:
البكاء
هناك اعتقاد سائد بأنّ الدموع يجب ألا يذرفها الرجل فهي محصورة بالمرأة، فإن كان الرجل يدمع ويبكي فسيُخفي هذا الأمر عن شريكته لأنّه يعتبره شيئاً مخجلاً، علماً بأنه لو كان الرجل يمتلك هذا الطبع في البكاء فهذا دليل على أنّه رجل عاطفي وحساس ورومانسي.
أفلام رومانسية
بعض الرجال يبحثون عن لحظات الاسترخاء والرومانسية من خلال مشاهدة أفلام عاطفية تحكي قصص الحب والشوق، إلاّ أنّ الرجل يخجل من إظهار ذلك للمرأة لكي لا ينتقص ذلك من رجولته، لكن تفضيله لهذا النوع من الأفلام علامة على أنّه رجل رومانسي.
زيارة صالونات التجميل
يهتم الرجل أيضاً بمقوماته الجمالية ومظهره الخارجي، ما يدفعه لزيارة صالونات التجميل لكنه يخفي ذلك عن شريكته لأنّها تُعدّ من عادات المرأة إلا أنّه في الواقع ليس أمراً معيباً أن يهتم الرجل بشكله ونظافته.
التسوّق
أيضاً إن كان الرجل يهوى التسوّق الذي هو عادةً هواية النساء، فسيخجل من إخباركِ بهذا الأمر لكي لا تعتقدي أنّه يتشبّه بشخصية النساء لكن يمكنكِ استغلال ذلك بطريقة إيجابية حيث تعمّدي تقديم هدايا له عبارة عن ثياب، ساعات وعطور.
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
البكاء
ماعمري بكيت من ربي خلقني الا لما ماتت أمي فقط فقط فقط وكان بكائي لم يتجاوز
دقيقه فقط
مات الكثير والكثير من الاقارب والاهل والاصدقاء ولم تنزل دمعتي يوما ما ،
البكاء للرجل رخامه وضعف والأنثى مكمن قوة وانوثه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16539 ] نشر منذ 3 شهور
والجوال الثاني(الأحتياط)📲 في درج السيارة لاتنسونه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13079 ] نشر منذ 3 شهور
وش فيها إذا بكا الرجل حتى هو إنسان له مشاعره وإحاسيسه بالعكس مو عيب ولا حرام وأصلاً العين التي لا تبكي لا تبصر في الواقع شيئاً 👌
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9048 ] نشر منذ 3 شهور
افلام رومانسيه وزيارة صالونات التجميل 😂😂😂….ااااااااع ذولا الداء الذي لادواء له …ووضعهم مزري وحالتهم مستعصيه 😷
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.البكاء اعتقد ع حسب الموقف😕ماشوف فيه انتقاص
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 3 شهور
اي والله مو رخامه للرجل😊😊انا والله يكسرني دموع الرجال كنت زمان ولازلت للحين😊😊😂 لما اشوف المسلسلات الكويتيه😊😊😂 وبكاء الرجال ابكي 😊😊😊😂😂😂او الوداع وفراق شخص غالي واحس الرجل مايبكي الا من من شي هد حيله والا حنا على طول بكاء مره تكسر قلبي دموع الرجال والله😊ولا زلت للحين اذكر دموع ابونا الغالي رحمه الله الملك عبد الله💔 امام احد ابناء الشهداء😊😊وذي صفه خلقها ربي فينا والاالعكس البكاء احيان يهون على النفس تحسين بعده براحه 😊😂لانه يعبر عما بداخلك ولا تستطيعين اخراجه الا من العين 😊😊😊
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
ان كان مايطفي لهب ما الآلام “”” ولا فارج (ن) ولا جالب(ن) نوم
تبسّمي بعض البكاء بالتبسّام “”” وأقسى الحزن ماكان بالنفس مكتوم
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
ولا فارج(ن) ضيقه ولا جالب(ن) نوم “””””””” تصحيح
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9048 ] نشر منذ 3 شهور
البيتين فيهن خلل ما😕فيه كلمات ناقصه اخلت بالمعنى واللفظ 😕
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
وان كان مايطفي لهب نار الآلام “””” ولا فارجن ضيقه ولا جالبن نوم
تبسّمي بعض البكاء بالتبسّام “””” وأقسى الحزن ماكان بالنفس مكتوم
الامير “” بدر بن عبدالمحسن
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
غلطان من قال الدمع يهز بالرجل كيانه
وغلطان من قال الرجل ما تنزل دمعته
غلطان الـي يحسب القلوب الـي تبكي جبانه
وغلطان الـي يقول لو بكى الرجل تروح عزته
ياما رجال تضحك وعيونها بالدمع غرقانه
ومن ميزة الرجل يداري جرحه بضحكته
وياما رجال بظلمه لياليها ويا الدمع سهرانه
لاحد يقول مافي شي يستاهل نبكي عشانه
ولاحد يحرم ع الرجل يطلع شكوته
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
غلطان ياصاحبي غلطان “”” تخلط مع الببس ميرندا
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه 😂. ياابوفارس ترى الأبيات إللي قلتها ماهي رد على تعليقك .
وإنت تدري بمَعزِتك وغلاك عندي .
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
ويخفون الخيانهه 😁🌚
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
البكاء ماهو نقص للرجال ولاعيب .. بكى اللي اشرف منك واطهر
وهو سيدنا رسؤل الله .. ماقال انه رخامه للرجال
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
أسوووم .. 🌸 من تقصدين .؟؟ تقصديني آنه .؟؟
ههههههههه😂 😂😂 . الله يبعدنا عنها .
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
الشك زايل يالقرناس
اسووووم ‘ اللهم صَل على نبينا
صادقه والله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 3 شهور
فكّر وإرسم بالأيام ( إتجاهاتك )
اليوم إفرح ولاتحزن على أمسك !
لا تنتظر شخص يبني لك طموحاتك
إتعب وحاول تكوّن نفسك بنفسك !
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
لا انا م اقصد احد بعينه ..
بس قول ان الرجال عيب يبكي ورخامه ومدري ؤش
مو ضعف ولا ينقص من الرجولة ولاهو عيب 🌷❤
هيك أصدي 😁 ..
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
عزيتي أسوووم .. 🌸 تراني كنت امزح مَعِك .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16539 ] نشر منذ 3 شهور
أخو العيال قلبتوها قصيد:
ودعتك الله وبخليك..يلي بقى لي من أحبابي..
وأن قالها الله لابد أجيك
أتسوقني شرهة أركابي…
قدام لاأودعك بعطيك..شين تماري به أصحابي..
هذا قصيدي كتبته فيك..يفداك ياحافظ أكتابي…..
أما عن غيابي يسليك…ولايذكرك بغيابي…
حكم الليالي على غاليك…وأقدار ماهي من أسبابي..
يلبسني الشوق مع طاريك…مثل ماني لابس أثيابي
من كثر ماأحبك وماأغليك..ماأطق لومك على بابي..
تآمر على ضحكتي بأيديك…لو أن دمعي على أهدابي🤗🤗
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
الله الله ياخوي القرني صَح إلسانك .
وخلك معنا في القصيد وعطنا ماعندك منها .
غرام[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 شهور
اكثر شيء يخفيه الرجال انه يتمنى ووده يكون عنده اربع نسوان يدللونه ويسهرون ع راحته ،،،
وبعد يخفي ان عينه زايغه كل ماشاف وحده لازم يبحلق فيها ويتمنى لو احنا بعصر الجواري ويجمعهم 😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
💜🌷😻