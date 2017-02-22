أمور مثيرة يخفيها الرجل عنكِ - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

لدى الرجل امور يخفيها عن المرأة لأنّه يعتبرها انتقاصاً من رجولته، تعرّفي إليها في الأسطر التالية:

البكاء

هناك اعتقاد سائد بأنّ الدموع يجب ألا يذرفها الرجل فهي محصورة بالمرأة، فإن كان الرجل يدمع ويبكي فسيُخفي هذا الأمر عن شريكته لأنّه يعتبره شيئاً مخجلاً، علماً بأنه لو كان الرجل يمتلك هذا الطبع في البكاء فهذا دليل على أنّه رجل عاطفي وحساس ورومانسي.

أفلام رومانسية

بعض الرجال يبحثون عن لحظات الاسترخاء والرومانسية من خلال مشاهدة أفلام عاطفية تحكي قصص الحب والشوق، إلاّ أنّ الرجل يخجل من إظهار ذلك للمرأة لكي لا ينتقص ذلك من رجولته، لكن تفضيله لهذا النوع من الأفلام علامة على أنّه رجل رومانسي.

زيارة صالونات التجميل

يهتم الرجل أيضاً بمقوماته الجمالية ومظهره الخارجي، ما يدفعه لزيارة صالونات التجميل لكنه يخفي ذلك عن شريكته لأنّها تُعدّ من عادات المرأة إلا أنّه في الواقع ليس أمراً معيباً أن يهتم الرجل بشكله ونظافته.

التسوّق

أيضاً إن كان الرجل يهوى التسوّق الذي هو عادةً هواية النساء، فسيخجل من إخباركِ بهذا الأمر لكي لا تعتقدي أنّه يتشبّه بشخصية النساء لكن يمكنكِ استغلال ذلك بطريقة إيجابية حيث تعمّدي تقديم هدايا له عبارة عن ثياب، ساعات وعطور.