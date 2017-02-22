تعديلات نظام الخدمة المدنية تسمح لموظفي الحكومة ممارسة المهن الحرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن تعديلات نظام الخدمة المدنية وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً شملت 6 مواد من نظام الخدمة المدنية، حيث يسمح على إثرها لموظفي الحكومة بممارسة مهنة حرة، بشرط أن يكون ذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء.

وأوضحت أن تعديل المادة الـ14 من نظام الخدمة المدنية جاء فيه: ” أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم ” .

وأضافت أن التعديلات التي طالت بعض مواد نظام الخدمة المدنية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، تهدف إلى رفع جودة وأداء وإنتاجية الموظف الحكومي، انسجاماً مع ” رؤية المملكة 2030″ وتماشياً مع برنامج الملك سلمان للموارد البشرية، و”البرنامج الوطني 2020 ” .