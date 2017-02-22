المملكة ترفع بيانات حسابات مواطني أمريكا المشمولين بـ " فاتكا " سبتمبر المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر وصفت بالمطلعة أن المملكة سترفع أول بيانات حسابات مواطني أمريكا وحاملي الجنسية إلى الجانب الأمريكي في نهاية سبتمبر المقبل 2017، وذلك بعد تطبيق اتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية فاتكا.

وأوضحت أن هيئة الزكاة والدخل ستبدأ تطبيق اتفاقية فاتكا خلال العام الجاري 2017، مشيرة إلى أن الهدف من البيانات التي سترسل إلى الجانب الأمريكي، مطابقتها من جانب مصلحة الضرائب الأمريكية مع ما يقدمه أولئك المكلفون إليها من بيانات، للتحقق من صدقها ودقتها وعدم إخفائها بغرض التهرب من دفع الضريبة المستحقة.

وأكدت المصادر أن المصارف السعودية لن تستقطع الضريبة، مستدركة أن ما يتم فقط هو رفع بيانات حسابات مواطني أمريكا وحملة البطاقات الخضراء للإقامة في الولايات المتحدة.

ونفت معرفتها بعدد الذين سينطبق عليهم قانون فاتكا، باعتبار أنه ينطبق على كل من لديه الجنسية الأمريكية، حتى إذا دخل إلى المملكة بجنسية أخرى يمتلكها، كما هو حال الكثيرين ممن تعود أصولهم لدول شرق آسيا أو بعض الدول الأوروبية أو العربية.