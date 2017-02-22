نزاهة: رفع ملف ابن وزير الخدمة المدنية للمقام السامي - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكد عبدالرحمن العجلان المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” ، إن الموضوع الذي أثير حول تعيين ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج، قد تم الرفع به إلى المقام السامي.

وأضاف خلال المؤتمر” الدولي الثاني يوم أمس (الثلاثاء)، أن الهيئة أصدرت بياناً حول هذا الأمر، والموضوع أصبح الآن بيد المقام السامي.

يشار إلى أن قضية ابن وزير الخدمة المدنية قد أثيرت قبل أشهر؛ إثر تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومستندات تفيد بأنه عُين للعمل مع والده بنفس الوزارة، ليطالب المغردون بالتحقيق في نظامية تعيينه.

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