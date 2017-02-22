نزاهة: رفع ملف ابن وزير الخدمة المدنية للمقام السامي - صحيفة صدى الالكترونية

نزاهة: رفع ملف ابن وزير الخدمة المدنية للمقام السامي
أكد عبدالرحمن العجلان المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” ، إن الموضوع الذي أثير حول تعيين ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج، قد تم الرفع به إلى المقام السامي.
وأضاف خلال المؤتمر” الدولي الثاني يوم أمس (الثلاثاء)، أن الهيئة أصدرت بياناً حول هذا الأمر، والموضوع أصبح الآن بيد المقام السامي.
يشار إلى أن قضية ابن وزير الخدمة المدنية قد أثيرت قبل أشهر؛ إثر تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومستندات تفيد بأنه عُين للعمل مع والده بنفس الوزارة، ليطالب المغردون بالتحقيق في نظامية تعيينه.
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الواقع[ عدد التعليقات: 4262 ] نشر منذ 3 شهور
الواسطة هي الجريمة فكم تم أخذ مكان شخص ممكن ان يكون قيادة فذة في اي قطاع وهو الان سكورتي او يعمل في بيتزا او معقب او ظائع بدون عمل. وياتي مكانه شخص بالواسطة ويوصل الى اعلى المناصب ولا يعلم أصلا كيف وصل الى هذه المكانة وان اتخذ قرارات تجدها مدمرة للوطن والبلد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10563 ] نشر منذ 3 شهور
ايش اللي ممكن يحدث لابن الوزير ؟ احتمال ينقل الى مكان اخر بعيد عن وزارة ابيه لانه لا يمكن طرده من عمله ليزيد اعداد البطاله في البلاد
جنوبي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
قم بس قم
عاطل ميت[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 3 شهور
يا وزير الخدمة المدنية
خريجي التقنية يسلمون عليك
ويقولون نراك في الاخرة سوف تسأل عن كل شي
sami1111[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
لا تقلقو ايها المواطنين سيأتيه امر بتعيينه على وظيفه افضل واحسن وهو غير مستحق فموتو بغيضكم
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
جعجعه..$[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
بيمشي موضوع ولد الوزير …..وكانه ماصار شي
لو انه شخص غير ولد الوزير كان راح ملح…الواسطة لها دور الله يرحم حال الضعيف والي مالة احد
jamalco[ عدد التعليقات: 5333 ] نشر منذ 3 شهور
نزاهه يا نزاهه ويش إن عمل لوزير الإسكان وأخبار إيه عن أل 250 مليار لسكن لكل مواطن مودعه من 5 سنوات يجنى أرباحها ولحقها 20 مليار لاحقا _ ولا مواطن إستلم سكن لآنك عنهم سكتم بكتم لآنك أو فساد ظاهر فاق هالفساد يا ( نزاهه ) عنهم سكتم بكتم لإمتى ؟؟؟؟؟؟؟
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4228 ] نشر منذ 3 شهور
ويستلم راتب عشرون الف ريال وشهادته الدراسيه الثانويه العامه !!!!
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
ترى انتوا مكبرين الموضوع ولاتنسون ان فيه واحد من المرتبه السادسه الي ثالث منصب في الدوله والوضع طيب ولا فيه مشاكل