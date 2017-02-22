 أحد أقارب «طفل الخرمة» يكشف تفاصيل عودته - صحيفة صدى الالكترونية

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أحد أقارب «طفل الخرمة» يكشف تفاصيل عودته

أحد أقارب «طفل الخرمة» يكشف تفاصيل عودته
طلال الغامدي(صدى):

أكد أحد أقارب “طفل الخرمة”، الذي تم العثور عليه على طريق “الخرمة – تربة”، إن الطفل وصل لأهله سالمًا وحالته الآن مستقرة، وذلك بعدما سقط من السيارة التي يقودها أحد أقاربه دون علمه.

وقال قريب الطفل، أنه كان عائدًا لمنزله في منطقة جبار وذلك برفقة أحد أقاربه الصغار، والذي كان الأخير يقود سيارة من نوع “وانيت”، مؤكدًا أن الطفل ألحَّ على الركوب بحوض السيارة، وتم له ما أراد، ليضيف قريب الطفل: “في الطريق سقط من حوض السيارة دون أن يشعر به أحد” مضيفا أن أحد المارة من المواطنين عثر عليه بالصدفة وقام بنقله إلى مستشفى “الخرمة العام”، وكانت إصابته في الرأس واليدين، مضيفًا: “قريبه الذي كان يقود السيارة عندما وصل للمنزل لم يجده، فأخبر أهله بذلك”.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 10563 ] نشر منذ 3 شهور

الحمد لله على سلامته
من الخطاء ان يسمح له بالركوب في صندوق السياره

[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 3 شهور

ضيعته ومادريت عنه ..ليش طيب تسوق سياره ..وين عقول الناس هذا ..

[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 3 شهور

الحمد لله رب العالمين على سلامته

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور

الحمدلله انه رجع الى اهله سالماً وارقرة به عين والديه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

كثرا من الناس يتهاونون في وضع الأطفال في صندوق السيارة ، مما يشكل خطرا على حياتهم

[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحم شريد

[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 3 شهور

الحمدلله على السلامة.
الله يهديك لو ماشلتهأفضل ،من أنك تشيله في الصندوق وتهمله.