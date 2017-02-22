أحد أقارب «طفل الخرمة» يكشف تفاصيل عودته - صحيفة صدى الالكترونية

أحد أقارب «طفل الخرمة» يكشف تفاصيل عودته
أكد أحد أقارب “طفل الخرمة”، الذي تم العثور عليه على طريق “الخرمة – تربة”، إن الطفل وصل لأهله سالمًا وحالته الآن مستقرة، وذلك بعدما سقط من السيارة التي يقودها أحد أقاربه دون علمه.
وقال قريب الطفل، أنه كان عائدًا لمنزله في منطقة جبار وذلك برفقة أحد أقاربه الصغار، والذي كان الأخير يقود سيارة من نوع “وانيت”، مؤكدًا أن الطفل ألحَّ على الركوب بحوض السيارة، وتم له ما أراد، ليضيف قريب الطفل: “في الطريق سقط من حوض السيارة دون أن يشعر به أحد” مضيفا أن أحد المارة من المواطنين عثر عليه بالصدفة وقام بنقله إلى مستشفى “الخرمة العام”، وكانت إصابته في الرأس واليدين، مضيفًا: “قريبه الذي كان يقود السيارة عندما وصل للمنزل لم يجده، فأخبر أهله بذلك”.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10563 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على سلامته
من الخطاء ان يسمح له بالركوب في صندوق السياره
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 3 شهور
ضيعته ومادريت عنه ..ليش طيب تسوق سياره ..وين عقول الناس هذا ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14964 ] نشر منذ 3 شهور
هاه وش ذا العلم😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳
الزنكلوني[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله رب العالمين على سلامته
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله انه رجع الى اهله سالماً وارقرة به عين والديه
مطــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 1597 ] نشر منذ 3 شهور
ياقائد السيارة لا عذر لك , انا شخصيا ودي اتودس في بطنك
فهد الفهودي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
كثرا من الناس يتهاونون في وضع الأطفال في صندوق السيارة ، مما يشكل خطرا على حياتهم
ناصر6[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم شريد
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
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جملة
( بها فساد عظيم )
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أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9048 ] نشر منذ 3 شهور
حمدلله ع السلامه 😓
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله على السلامة.
الله يهديك لو ماشلتهأفضل ،من أنك تشيله في الصندوق وتهمله.