أحد أقارب «طفل الخرمة» يكشف تفاصيل عودته - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد أحد أقارب “طفل الخرمة”، الذي تم العثور عليه على طريق “الخرمة – تربة”، إن الطفل وصل لأهله سالمًا وحالته الآن مستقرة، وذلك بعدما سقط من السيارة التي يقودها أحد أقاربه دون علمه.

وقال قريب الطفل، أنه كان عائدًا لمنزله في منطقة جبار وذلك برفقة أحد أقاربه الصغار، والذي كان الأخير يقود سيارة من نوع “وانيت”، مؤكدًا أن الطفل ألحَّ على الركوب بحوض السيارة، وتم له ما أراد، ليضيف قريب الطفل: “في الطريق سقط من حوض السيارة دون أن يشعر به أحد” مضيفا أن أحد المارة من المواطنين عثر عليه بالصدفة وقام بنقله إلى مستشفى “الخرمة العام”، وكانت إصابته في الرأس واليدين، مضيفًا: “قريبه الذي كان يقود السيارة عندما وصل للمنزل لم يجده، فأخبر أهله بذلك”.