الإفراج عن سفينة كورية جنوبية بعد احتجازها في ليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية في سول أنه تم الإفراج عن سفينة كورية جنوبية على متنها 24 من أفراد طاقمها وحوالى 5 آلاف سيارة أمس الثلاثاء بعد أن تم احتجازها من قبل الجيش الليبي الأسبوع الماضي.

وأضحت الوزارة إن السفينة “مورنج كومباس” كانت في طريقها إلى ألمانيا، تم احتجازها من قبل القوات البحرية الليبية علي بعد 1400 كيلومتر شرق مصراتة في منطقة شمال غرب الدولة الواقعة في شمال أفريقيا في تمام الساعة مساء يوم السبت وتم الإفراج عنها الثلاثاء .

يشار أن طاقم السفينة يضم 12 فلبينياً و 10 بلغاريين واثنين من الأوكرانيين.وقالت الوزارة إنه ليس هناك بحار كوري جنوبي على متن السفينة. وتحمل السفينة حوالى 3500 سيارة جديدة و1500 من السيارات المستعملة.