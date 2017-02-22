ضبط 10 أشخاص إثر الإعتداء على شخصين في مسجد بسويسرا - صحيفة صدى الالكترونية

سويسرا(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 10 أشخاص إثر الاعتداء على شخصين في مسجد وينترثور (شمال) بسبب الاشتباه في إبلاغهما عن إمام ألقى خطبة تحض على الجريمة.

وتعود الوقائع إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 حين تعرض شخصان كانا في مسجد النور للاعتداء والضرب والاحتجاز من قبل أشخاص هددوا أيضاً أسرتيهما بالقتل، بحسب بيان للنيابة العامة في زيوريخ.واشتبه في أن الشخصين كشفا لصحافيين أن إمام المسجد وهو أثيوبي دعا في خطبة إلى اغتيال مسلمين يرفضون المشاركة في الصلاة بالمسجد.

وكان تم توقيف الإمام في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بتهمة “الحض علناً على الجريمة والعنف” وتم فتح تحقيق جنائي.وأوقف المشتبه بهم العشرة الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و53 عاماً صباح الثلاثاء من قبل الشرطة في يونترثور وبلديات مجاورة كما جرت 12 عملية مداهمة، بحسب النيابة.