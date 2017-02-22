إلزام منسوبى التعليم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكدت وزارة التعليم إلزام جميع مسؤوليها وموظفيها ومسؤولي إدارات التعليم بضرورة استخدام البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة؛ لتبادل المخاطبات والوثائق الإلكترونية داخل الوزارة وخارجها.

ويأتي ذلك بعد ما لوحظ العديد من مسؤولي وموظفي الوزارة يستخدمون البريد الإلكتروني الشخصي للمخاطبات الرسمية داخل وخارج الوزارة مما يعد مخالفة للتعاميم الصادرة سابقًا والمبنية على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتعاملات الإلكترونية.