ضبط 8 آلاف حبة كبتاجون بالمدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت دوريات أمن طريق المدينة- تبوك التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة من ضبط 8 آلاف حبة كبتاجون مخدر.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد تمكَّن رجال أمن طريق تبوك أثناء عملهم المعتاد من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بلغت حوالي 8000 حبة من مادة الكبتاجون المخدر، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم إعداد محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.