انحسار الماء فى الحى الثالث بضاحية الملك فهد - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية الثلاثاء، انحسار الماء في تقاطع الحي الثالث بضاحية الملك فهد بالقرب من شارع الملك سعود .

وأكدت الأمانة خلال بيان لها أنه سيتم الانتهاء منه في الصباح الباكر من يوم غدٍ الأربعاء.

كما أكدت بدء أعمال رش المبيدات في بعض الأماكن التي تشهد تجمعات مياه الأمطار، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.