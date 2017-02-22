انحسار الماء فى الحى الثالث بضاحية الملك فهد - صحيفة صدى الالكترونية

انحسار الماء فى الحى الثالث بضاحية الملك فهد
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية الثلاثاء، انحسار الماء في تقاطع الحي الثالث بضاحية الملك فهد بالقرب من شارع الملك سعود .
وأكدت الأمانة خلال بيان لها أنه سيتم الانتهاء منه في الصباح الباكر من يوم غدٍ الأربعاء.
كما أكدت بدء أعمال رش المبيدات في بعض الأماكن التي تشهد تجمعات مياه الأمطار، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10563 ] نشر منذ 3 شهور
الا تخجلون مما يحدث بسبب تقاعسكم عن اداء الامانه المناطه بكم . والله عيب كل عام تنكشف اعمالكم السيئه
بكره حسب الارصاد سيأتي المطر باذن الله هل عملت احتياطات والا على طمام الشايب
اين مشروع تصريف المياه اللي نسمع به ولا شفناه مثل بيض الصعو يذكر و لا ينشاف
المفروض ان الوزاره تبداء تركيزها على تصريف المياه في جميع مناطق ومدن البلاد من الان لكي لا يحدث مستقبلا كما حدث سابقا . اين المليارات التي صرفت للوزاره ؟ يجب المحاسبه يا حكومه او استبدال المسؤلين وتعيين شباب لديهم حيويه وحركه ونشاط وعقليه متفتحه مع التحذير لهم بالعقاب القاسي اذا لم ينتجو في اعمالهم
مطــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 1597 ] نشر منذ 3 شهور
سكان الضاحية قلبي معكم , لا بد ان اعصابكم قدت من حديد , فانتم عمليا تسكنون في البحر العريض يمكن ان توصف المنطقة بانها جزيرة فعليا , لقد ضعت عندكم يوم الجمعة الماضي وقضيت اكثر من 3 ساعات احاول ايجاد طريق سالك يعيدني من حيث اتيت نصيحة لوجه الله تعالى اذا كنت تسكن تلك المطقة تحتاج الى دفع رباعي ملحق معه مقطورة عليها طراد ماتدري الضروف شلون تصير يمكن الان ان تسمع عن شخص غرق في الصحراء
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف ان الأمانه كل سنه تردد نفس الموال ……… اين الملايين اين التعاقدات مع الشركات ……. هل هذا افلاس عن فعل شيء ام اختلاس لكل شيء
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل فاسد
Billy[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
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