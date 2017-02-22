بالفيديو..مواطن يطارد ذئب لساعات في الصحراء بعدما هاجم أغنام جاره - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مطاردة مواطن لذئب هاجم أغنام جاره، حيث استمر في مطاردته حتى قتله عن طريق دهسه بالسيارة.

وأبان المقطع المواطن وهو يسير وراء الذئب ويتتبع أثره في الصحراء، في حين استمر الذئب في الهرب منه حتى أعياه التعب، ليلقى مصرعه أخيراً تحت عجلات سيارة المواطن.

وبعدما قام المواطن بدهس الذئب أبقاه مدة تحت عجلات سيارته، موضحاً أنه قتله خوفاً من أن يعتدي على أغنامه ويهاجمها كما فعل مع أغنام جاره، ومشيراً إلى أنه استمر في مطاردته وتتبع أثره عدة ساعات في الصحراء.