بالفيديو..الشاب المتحرش بحليمة بولند يكشف حقيقة ما فعله - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..الشاب المتحرش بحليمة بولند يكشف حقيقة ما فعله
أشعل خبر تحرش أحد المعجبين بالإعلامية حليمة بولند مواقع التواصل الاجتماعي وآثار جدلا واسعا ، فقد رأى بعض المتابعين أنها بالغت في ردة فعلها فيما أظهر آخرون تضامنهم معها.
وقال محامي مقدمة البرامج أنّه تقدم ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام ضد المتحرش، واتهمه بأنه تقاضى مبالغ مالية من أجل القيام بفعلته.
فيما نفى الشاب ذلك مشيراً إلى أنّه أراد فقط التقاط صورة إلى جانب الإعلامية لكنها لم تمنحه الفرصة لإظهار حسن نيته.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
فوتر شورب واضح انه مصري ولابس شماغ وعقال ماتنطلي علينا والبنت الي معه واضح انها عربيه ماهي هولنديه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16517 ] نشر منذ 3 شهور
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وجالس يلاحق حليمة من أول مادخلت الحفل..
قال حسن نية…
كلهم والله لاهو ولا حليمة
كل واحد أخس من الثاني…
ام البنات[ عدد التعليقات: 1193 ] نشر منذ 3 شهور
شايب بروحه ركز ذي المذيعه حليمه بولند من فين جبت الهولنديه 😭
اما الشاب اعتقد مو سعودي باين من لهجته 😂
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديه.
عبدالله[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 3 شهور
هذا لهجته مصريه ولابس خليجي ويحاول يتكلم خليجي …ليش؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
الطيور ع أشكالها تقع
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله على العافيه😇
الواقع[ عدد التعليقات: 4258 ] نشر منذ 3 شهور
اجلكم الله ذباب وقع على قذارة هذه تتدعي الاسلام وهي تلاصق الرجال وتغريهم وتلامسهم ثم اذا وجدت انه شاب عادي ماعنده مادة صرخت ونفرت منه
صراحه[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
يا شين السرج على البقر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10560 ] نشر منذ 3 شهور
طبيعي جدا ان يتحرش بحلومه وخصوصا انها كانت تمشي امامه والحمد لله ان الموضوع توقف عند التحرش ولم يتجاوز الحدود والهضاب والاوديه
wonderful[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل من يصغر في نفسه ويطارد واحده زي هذه
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 3 شهور
خيبك الله وخيبها .
ابوخالد[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 3 شهور
يمكن انها
دقت ساعه الحشمه
بباي[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 3 شهور
يده اليسرى مع الربكة طوحت يمين وشمال ولذلك هي شكت أنه ينقبها .
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
كل اناء
بما فيه ينضح
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3413 ] نشر منذ 3 شهور
هو رايح يركض وراها يستاهل اللي صارله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
لاحظوا يده الشمال اين يضعها
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3566 ] نشر منذ 3 شهور
( شوفوني )
ماخذه ف نفسها مقلب🤣