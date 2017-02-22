بالفيديو..الشاب المتحرش بحليمة بولند يكشف حقيقة ما فعله - صحيفة صدى الالكترونية

فيصل إبراهيم (صدى):

أشعل خبر تحرش أحد المعجبين بالإعلامية حليمة بولند مواقع التواصل الاجتماعي وآثار جدلا واسعا ، فقد رأى بعض المتابعين أنها بالغت في ردة فعلها فيما أظهر آخرون تضامنهم معها.

وقال محامي مقدمة البرامج أنّه تقدم ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام ضد المتحرش، واتهمه بأنه تقاضى مبالغ مالية من أجل القيام بفعلته.

فيما نفى الشاب ذلك مشيراً إلى أنّه أراد فقط التقاط صورة إلى جانب الإعلامية لكنها لم تمنحه الفرصة لإظهار حسن نيته.