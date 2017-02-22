للرجال ..وظيفة إدارية شاغرة بجمعية تآلف في عنيزة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية تآلف، بمحافظة عنيزة، عن توفّر وظيفة شاغرة للرجال بمسمى “مدير مركز تآلف للتدريب”، وذلك للعمل بدوام فترتين (صباحية ومسائية) وفق الشروط التالية:

1- سعودي الجنسية.

2- يفضل أن يكون من سكان محافظة عنيزة.

3- شهادة البكالوريوس كحدٍ أدنى.

4- خبرة في مجال التدريب أو إدارته، ولا تقل عن (5) سنوات.

5- إجادة الحاسب الآلي.

6- القدرة على التخطيط، والمتابعة، والتقويم.

وقالت الجمعية أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ 23/ 5/ 1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس، الموافق 3/ 6/ 1438هـ.