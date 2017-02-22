بالصور..ضبط 20 طناً من المواد الغذائية الفاسدة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..ضبط 20 طناً من المواد الغذائية الفاسدة في الرياض
ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، 20 طناً من المواد الغذائية “الفاسدة.
وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر مساء اليوم الأربعاء: “التجارة” تباشر قبل قليل بلاغ مواطن وتداهم استراحة تخزن مواد غذائية فاسدة يتم تعبئتها وتغليفها لتباع وتضبط 20 طن من المواد الغذائية”.
وتابعت في تغريدة أخرى: “حيث تم مصادرة المواد الغذائية الفاسدة وإحالة المتورطين للجهات المختصة بمشاركة وتعاون الحملة الأمنية المشتركة وأمانة الرياض”.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل !!؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10560 ] نشر منذ 3 شهور
طيب منهم المتورطون في العمليه الخسيسه ؟ من اي جنسيه ؟
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور
العلم الوكاد
انهم يسلمونها لموظفي شركات النظافه يعاد بيعها على البوفيات والمطاعم