بالصور..ضبط 20 طناً من المواد الغذائية الفاسدة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، 20 طناً من المواد الغذائية “الفاسدة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر مساء اليوم الأربعاء: “التجارة” تباشر قبل قليل بلاغ مواطن وتداهم استراحة تخزن مواد غذائية فاسدة يتم تعبئتها وتغليفها لتباع وتضبط 20 طن من المواد الغذائية”.

وتابعت في تغريدة أخرى: “حيث تم مصادرة المواد الغذائية الفاسدة وإحالة المتورطين للجهات المختصة بمشاركة وتعاون الحملة الأمنية المشتركة وأمانة الرياض”.